Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в состав альянса

Резолюция с призывом к НАТО пригласить в свой состав Украину собрала 425 голосовФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию с призывом к НАТО пригласить в свой состав Украину. Об этом сообщается в пресс-службе Европарламента.
«Депутаты Европарламента призывают союзников по НАТО выполнить свои обязательства перед Украиной и подготовить почву для приглашения Киева присоединиться к оборонному альянсу», — говорится в сообщении. Отмечается, что инициатива собрала 425 голосов. 38 человек были против и 42 воздержались от ответа.
Ранее 3 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину нужно сделать 33-м членом НАТО. 3 июня он сообщил, что нет смысла участвовать Киеву в саммите НАТО в Вильнюсе без сигналов о вступлении в альянс, передает «Национальная служба новостей». Заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ ране заявлял, что нет консенсуса в НАТО по вопросу вступления Украины в альянс. Его слова передает телеканал 360.
Депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию с призывом к НАТО пригласить в свой состав Украину. Об этом сообщается в пресс-службе Европарламента. «Депутаты Европарламента призывают союзников по НАТО выполнить свои обязательства перед Украиной и подготовить почву для приглашения Киева присоединиться к оборонному альянсу», — говорится в сообщении. Отмечается, что инициатива собрала 425 голосов. 38 человек были против и 42 воздержались от ответа. Ранее 3 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину нужно сделать 33-м членом НАТО. 3 июня он сообщил, что нет смысла участвовать Киеву в саммите НАТО в Вильнюсе без сигналов о вступлении в альянс, передает «Национальная служба новостей». Заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ ране заявлял, что нет консенсуса в НАТО по вопросу вступления Украины в альянс. Его слова передает телеканал 360.