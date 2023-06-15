Европарламент призвал НАТО пригласить Украину в состав альянса

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НАТО. Москва. stock, нато, заседание, stock
Резолюция с призывом к НАТО пригласить в свой состав Украину собрала 425 голосов Фото:

Депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию с призывом к НАТО пригласить в свой состав Украину. Об этом сообщается в пресс-службе Европарламента.

«Депутаты Европарламента призывают союзников по НАТО выполнить свои обязательства перед Украиной и подготовить почву для приглашения Киева присоединиться к оборонному альянсу», — говорится в сообщении. Отмечается, что инициатива собрала 425 голосов. 38 человек были против и 42 воздержались от ответа.

Ранее 3 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину нужно сделать 33-м членом НАТО. 3 июня он сообщил, что нет смысла участвовать Киеву в саммите НАТО в Вильнюсе без сигналов о вступлении в альянс, передает «Национальная служба новостей». Заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ ране заявлял, что нет консенсуса в НАТО по вопросу вступления Украины в альянс. Его слова передает телеканал 360.

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Депутаты Европейского парламента одобрили резолюцию с призывом к НАТО пригласить в свой состав Украину. Об этом сообщается в пресс-службе Европарламента. «Депутаты Европарламента призывают союзников по НАТО выполнить свои обязательства перед Украиной и подготовить почву для приглашения Киева присоединиться к оборонному альянсу», — говорится в сообщении. Отмечается, что инициатива собрала 425 голосов. 38 человек были против и 42 воздержались от ответа. Ранее 3 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину нужно сделать 33-м членом НАТО. 3 июня он сообщил, что нет смысла участвовать Киеву в саммите НАТО в Вильнюсе без сигналов о вступлении в альянс, передает «Национальная служба новостей». Заместитель генерального секретаря блока Мирча Джоанэ ране заявлял, что нет консенсуса в НАТО по вопросу вступления Украины в альянс. Его слова передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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