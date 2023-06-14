14 июня 2023

Власти Кургана ввели новый запрет на отремонтированном мосту

© Служба новостей «URA.RU»
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Кировский мост. Курган
На Кировском мосту ввели запрет движения для грузовиков и тракторов Фото:

В Кургане грузовым автомобилям массой более 3,5 тонн, а также тракторам запретили ездить по Кировскому мосту, который недавно был открыт после капремонта. Соответствующе проставление опубликовано на сайте администрации города.

«Запретить движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, а также тракторов и самоходных машин в направлении моста через реку Тобол по ул. Кирова. Также установить дорожный знак „Движение грузовых автомобилей запрещено“ на следующих участках улично-дорожной сети города Кургана: пересечение проезжих частей улиц Свободы — Тюнина; улиц Свободы — Кирова; улиц Набережная -Кирова», — указано в постановлении

Согласно документу, дорожный знак о введении ограничений должен быть установлен не ранее, чем через двадцать дней после публикации данного постановления. Сотрудникам УМВД региона рекомендовано контролировать ограничения в части запрета стоянки транспортных средств. Контроль за выполнением постановления возложен на директора департамента развития городского хозяйства администрации города Кургана Андрея Плешкова.

Ранее URA.RU писало, что Кировский мост открыли после ремонта 1 июня. Движение транспорта по нему было закрыто в августе прошлого года. Ремонтом моста занималась строительная компания «Урал-Сервис-Групп» из Челябинска. Стоимость работ составила около 60 млн рублей.

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В Кургане грузовым автомобилям массой более 3,5 тонн, а также тракторам запретили ездить по Кировскому мосту, который недавно был открыт после капремонта. Соответствующе проставление опубликовано на сайте администрации города. «Запретить движение грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, а также тракторов и самоходных машин в направлении моста через реку Тобол по ул. Кирова. Также установить дорожный знак „Движение грузовых автомобилей запрещено“ на следующих участках улично-дорожной сети города Кургана: пересечение проезжих частей улиц Свободы — Тюнина; улиц Свободы — Кирова; улиц Набережная -Кирова», — указано в постановлении Согласно документу, дорожный знак о введении ограничений должен быть установлен не ранее, чем через двадцать дней после публикации данного постановления. Сотрудникам УМВД региона рекомендовано контролировать ограничения в части запрета стоянки транспортных средств. Контроль за выполнением постановления возложен на директора департамента развития городского хозяйства администрации города Кургана Андрея Плешкова. Ранее URA.RU писало, что Кировский мост открыли после ремонта 1 июня. Движение транспорта по нему было закрыто в августе прошлого года. Ремонтом моста занималась строительная компания «Урал-Сервис-Групп» из Челябинска. Стоимость работ составила около 60 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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