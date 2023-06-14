14 июня 2023

Выборы губернатора Моора помогут «Новым людям» получить мандаты

«Новые люди» не станут выдвигать кандидата в губернаторы Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, фракция новые люди
«Новые люди» выторгуют мандаты Фото:

Новые люди не станут выдвигать кандидата в губернаторы Тюменской области: взамен они получат мандаты в гордуме. Такие договоренности партия заключила с тюменским внутриполом, который попросил не «спойлерить» Александру Моору на выборах. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из тюменской политэлиты, пожелавший остаться анонимным.

«В Тюменской области у „Новых“ достаточная поддержка. В силу особенностей электората, они способны набрать в районе 5-7%. Часть этих процентов может быть оттянута у губернатора Моора, что ухудшит итоги голосования. Партия пошла на сделку, места в гордуме на сегодня важнее», — рассказал собеседник агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, как партию «Новые люди» начали встраивать в систему Тюменской политики. На торгах с мэрией партии, по предварительным данным, выделили два мандата.

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Новые люди не станут выдвигать кандидата в губернаторы Тюменской области: взамен они получат мандаты в гордуме. Такие договоренности партия заключила с тюменским внутриполом, который попросил не «спойлерить» Александру Моору на выборах. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из тюменской политэлиты, пожелавший остаться анонимным. «В Тюменской области у „Новых“ достаточная поддержка. В силу особенностей электората, они способны набрать в районе 5-7%. Часть этих процентов может быть оттянута у губернатора Моора, что ухудшит итоги голосования. Партия пошла на сделку, места в гордуме на сегодня важнее», — рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, как партию «Новые люди» начали встраивать в систему Тюменской политики. На торгах с мэрией партии, по предварительным данным, выделили два мандата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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