Выборы губернатора Моора помогут «Новым людям» получить мандаты

«Новые люди» не станут выдвигать кандидата в губернаторы Тюменской области

15 июня 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

«Новые люди» выторгуют мандаты Фото: Сергей Русанов © URA.RU Новые люди не станут выдвигать кандидата в губернаторы Тюменской области: взамен они получат мандаты в гордуме. Такие договоренности партия заключила с тюменским внутриполом, который попросил не «спойлерить» Александру Моору на выборах. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из тюменской политэлиты, пожелавший остаться анонимным. «В Тюменской области у „Новых“ достаточная поддержка. В силу особенностей электората, они способны набрать в районе 5-7%. Часть этих процентов может быть оттянута у губернатора Моора, что ухудшит итоги голосования. Партия пошла на сделку, места в гордуме на сегодня важнее», — рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, как партию «Новые люди» начали встраивать в систему Тюменской политики. На торгах с мэрией партии, по предварительным данным, выделили два мандата.

Новые люди не станут выдвигать кандидата в губернаторы Тюменской области: взамен они получат мандаты в гордуме. Такие договоренности партия заключила с тюменским внутриполом, который попросил не «спойлерить» Александру Моору на выборах. Об этом URA.RU рассказал инсайдер из тюменской политэлиты, пожелавший остаться анонимным. «В Тюменской области у „Новых“ достаточная поддержка. В силу особенностей электората, они способны набрать в районе 5-7%. Часть этих процентов может быть оттянута у губернатора Моора, что ухудшит итоги голосования. Партия пошла на сделку, места в гордуме на сегодня важнее», — рассказал собеседник агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, как партию «Новые люди» начали встраивать в систему Тюменской политики. На торгах с мэрией партии, по предварительным данным, выделили два мандата.