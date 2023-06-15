15 июня 2023

Военный аналитик Джерелиевский предупредил о подготовке новой десантной операции ВСУ

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Активизация наступления ВСУ начнется в ближайшее время, сказал Борис Джерелиевский Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины готовят ряд десантных операций через Каховское водохранилище и Днепр. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский.

«Поступает информация, что готовятся десантные операции по целому ряду направлений в Херсонской и в Запорожской области, через обмелевшее Каховское водохранилище и Днепр. В частности, даже возможны попытки захвата Запорожской АЭС», — сказал Борис Джерелиевский.

По его словам, наступательные действия со стороны украинских войск могут продолжиться в ближайшее время. «ВСУ еще не задействовали все свои основные силы. Они до сих пор находятся в резерве. Вполне вероятно, что активизация боевых действий начнется в ближайшие дни или даже часы. Возможно, им удастся занять на время какой-либо плацдарм, но их там уничтожат», — подчеркнул собеседник агентства.

Международные аналитики провели исследования на тему украинского контрнаступления и пришли к выводу, что прогресс ВСУ в конфликте с РФ окончательно остановился. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Украина рискует потерять еще больше территорий в ходе российской спецоперации, вне зависимости от результатов контрнаступательной операции.

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Вооруженные силы Украины готовят ряд десантных операций через Каховское водохранилище и Днепр. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Поступает информация, что готовятся десантные операции по целому ряду направлений в Херсонской и в Запорожской области, через обмелевшее Каховское водохранилище и Днепр. В частности, даже возможны попытки захвата Запорожской АЭС», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, наступательные действия со стороны украинских войск могут продолжиться в ближайшее время. «ВСУ еще не задействовали все свои основные силы. Они до сих пор находятся в резерве. Вполне вероятно, что активизация боевых действий начнется в ближайшие дни или даже часы. Возможно, им удастся занять на время какой-либо плацдарм, но их там уничтожат», — подчеркнул собеседник агентства. Международные аналитики провели исследования на тему украинского контрнаступления и пришли к выводу, что прогресс ВСУ в конфликте с РФ окончательно остановился. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Украина рискует потерять еще больше территорий в ходе российской спецоперации, вне зависимости от результатов контрнаступательной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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