Военный аналитик Джерелиевский предупредил о подготовке новой десантной операции ВСУ

16 июня 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Активизация наступления ВСУ начнется в ближайшее время, сказал Борис Джерелиевский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины готовят ряд десантных операций через Каховское водохранилище и Днепр. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Поступает информация, что готовятся десантные операции по целому ряду направлений в Херсонской и в Запорожской области, через обмелевшее Каховское водохранилище и Днепр. В частности, даже возможны попытки захвата Запорожской АЭС», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, наступательные действия со стороны украинских войск могут продолжиться в ближайшее время. «ВСУ еще не задействовали все свои основные силы. Они до сих пор находятся в резерве. Вполне вероятно, что активизация боевых действий начнется в ближайшие дни или даже часы. Возможно, им удастся занять на время какой-либо плацдарм, но их там уничтожат», — подчеркнул собеседник агентства. Международные аналитики провели исследования на тему украинского контрнаступления и пришли к выводу, что прогресс ВСУ в конфликте с РФ окончательно остановился. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Украина рискует потерять еще больше территорий в ходе российской спецоперации, вне зависимости от результатов контрнаступательной операции.

Вооруженные силы Украины готовят ряд десантных операций через Каховское водохранилище и Днепр. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский. «Поступает информация, что готовятся десантные операции по целому ряду направлений в Херсонской и в Запорожской области, через обмелевшее Каховское водохранилище и Днепр. В частности, даже возможны попытки захвата Запорожской АЭС», — сказал Борис Джерелиевский. По его словам, наступательные действия со стороны украинских войск могут продолжиться в ближайшее время. «ВСУ еще не задействовали все свои основные силы. Они до сих пор находятся в резерве. Вполне вероятно, что активизация боевых действий начнется в ближайшие дни или даже часы. Возможно, им удастся занять на время какой-либо плацдарм, но их там уничтожат», — подчеркнул собеседник агентства. Международные аналитики провели исследования на тему украинского контрнаступления и пришли к выводу, что прогресс ВСУ в конфликте с РФ окончательно остановился. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Украина рискует потерять еще больше территорий в ходе российской спецоперации, вне зависимости от результатов контрнаступательной операции.