Военный аналитик Джерелиевский предупредил о подготовке новой десантной операции ВСУ

Вооруженные силы Украины готовят ряд десантных операций через Каховское водохранилище и Днепр. Об этом заявил в разговоре с URA.RU военный аналитик Борис Джерелиевский.
«Поступает информация, что готовятся десантные операции по целому ряду направлений в Херсонской и в Запорожской области, через обмелевшее Каховское водохранилище и Днепр. В частности, даже возможны попытки захвата Запорожской АЭС», — сказал Борис Джерелиевский.
По его словам, наступательные действия со стороны украинских войск могут продолжиться в ближайшее время. «ВСУ еще не задействовали все свои основные силы. Они до сих пор находятся в резерве. Вполне вероятно, что активизация боевых действий начнется в ближайшие дни или даже часы. Возможно, им удастся занять на время какой-либо плацдарм, но их там уничтожат», — подчеркнул собеседник агентства.
Международные аналитики провели исследования на тему украинского контрнаступления и пришли к выводу, что прогресс ВСУ в конфликте с РФ окончательно остановился. Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что Украина рискует потерять еще больше территорий в ходе российской спецоперации, вне зависимости от результатов контрнаступательной операции.
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