ВСУ рискует потерять территории вне зависимости от результатов контрнаступления, отмечает Дэниел Дэвис Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина рискует потерять еще больше территорий в ходе российской спецоперации, вне зависимости от результатов контрнаступления. Так считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Для Украины нет реального пути к военной победе. Независимо от того, добьются ли они в конечном итоге крупных успехов в ходе наступления <…> или потерпят катастрофическое поражение. <…> Украина рискует потерять гораздо больше, чем имеет на сегодняшний день», — сообщает Дэниел Дэвис в материале для 19fortyfive.

Автор подчеркивает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли основные свои силы в боях с российскими солдатами в первую же неделю контрнаступления. Основная проблема, отмечает американский подполковник, заключается в отсутствии у Киева средств противовоздушной обороны (ПВО), чем Россия активно пользуется. При этом Дэвис уточняет, что если каким-то образом Киев прорвет одну из линий российской обороны, по итогу ВС РФ стянут основные свои силы. «Последующие украинские бригады могут понести еще большие потери», — подытожил подполковник.

Украина анонсировала масштабное контрнаступление еще в начале весны, но постоянно его переносила. В итоге наступление началось 4 июня. На следующий же день Минобороны РФ отчиталось об успешном отражении украинских атак. Спустя неделю общие потери ВСУ составили около 7,5 тысячи человек. На Западе признают, что киевское наступление проходит тяжело. По мнению ЦРУ, потери ВСУ в десять раз превышают российские, передает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Украина потеряла около 160 западных танков, сообщает Life .