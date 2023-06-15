Reuters: прогресс украинского наступления остановился

15 июня 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Международные аналитики отмечают провал контрнаступления Украины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Международные аналитики провели исследования на тему украинского контрнаступления и пришли к выводу, что прогресс Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с РФ окончательно остановился. Об этом написал журналист Том Бальмфорт. «Многое [в конфликте] сводится к истощению [украинских сил]», — приводит автор Reuters слова старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли. Аналитик считает, что украинские силы рискуют сильно истощиться, пока дойдут до линии российской обороны. Другой военный аналитик Конрад Музыка подчеркнул, что прогресс контрнаступления остановился. «Через пять или шесть дней после начала основной фазы прогресс, похоже, остановился», — обратил внимание он. Музыка также дополнил, что ВСУ предположительно потеряли свыше 15% американских БМП Bradley. И это не считая потерь немецких танков Leopard. Киев анонсировал масштабное контрнаступление весной этого года, но периодически переносил его. Запад делал большую ставку на него, но по итогу ВСУ начали нести большие потери после начала наступления 4 июня. При этом США требуют от Киева добиться крупных успехов на фронте. Запад отмечает провал Украиной своего наступления, передает Life .

Международные аналитики провели исследования на тему украинского контрнаступления и пришли к выводу, что прогресс Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с РФ окончательно остановился. Об этом написал журналист Том Бальмфорт. «Многое [в конфликте] сводится к истощению [украинских сил]», — приводит автор Reuters слова старшего научного сотрудника Института исследований внешней политики Роба Ли. Аналитик считает, что украинские силы рискуют сильно истощиться, пока дойдут до линии российской обороны. Другой военный аналитик Конрад Музыка подчеркнул, что прогресс контрнаступления остановился. «Через пять или шесть дней после начала основной фазы прогресс, похоже, остановился», — обратил внимание он. Музыка также дополнил, что ВСУ предположительно потеряли свыше 15% американских БМП Bradley. И это не считая потерь немецких танков Leopard. Киев анонсировал масштабное контрнаступление весной этого года, но периодически переносил его. Запад делал большую ставку на него, но по итогу ВСУ начали нести большие потери после начала наступления 4 июня. При этом США требуют от Киева добиться крупных успехов на фронте. Запад отмечает провал Украиной своего наступления, передает Life.