14 июня 2023

Президент Путин наградил командира батальона «Югра» за выполнение боевых задач СВО

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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Президент России Владимир Путин наградил Дмитрия Аксенова орденом Мужества Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов, призванный в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, был награжден орденом Мужества за выполнение боевых задач в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 13 мая.

«Призванный в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации Дмитрий Аксенов за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, удостоен ордена Мужества. Указ президента РФ датирован 13 мая 2023 года», — указано в сообщении telegram-канала «Югра Z Официально».

Там добавили, что Дмитрий Аксенов является подполковником и ветераном войск специального назначения. Служил на Кавказе, где командовал группой спецназа. Осенью 2022 года направлен в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Приказом министра обороны России Сергея Шойгу, был назначен командиром батальона «Югра», который состоит из жителей ХМАО, заключивших контракты с Минобороны РФ.

Специальная военная операция на Украине началась по указу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.

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Командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов, призванный в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации, был награжден орденом Мужества за выполнение боевых задач в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 13 мая. «Призванный в ряды Вооруженных сил РФ в рамках частичной мобилизации Дмитрий Аксенов за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач специальной военной операции, удостоен ордена Мужества. Указ президента РФ датирован 13 мая 2023 года», — указано в сообщении telegram-канала «Югра Z Официально». Там добавили, что Дмитрий Аксенов является подполковником и ветераном войск специального назначения. Служил на Кавказе, где командовал группой спецназа. Осенью 2022 года направлен в ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Приказом министра обороны России Сергея Шойгу, был назначен командиром батальона «Югра», который состоит из жителей ХМАО, заключивших контракты с Минобороны РФ. Специальная военная операция на Украине началась по указу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Решению о ее проведении предшествовала многолетняя эскалация конфликта на границах Луганской и Донецкой народных республик.
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