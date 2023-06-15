В Кремле оценили последствия возможного разговора Путина и Шольца

Песков: планы Макрона и Шольца поговорить с Путиным лишь гипотетические

15 июня 2023 в 22:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что общение стран между собоой это нормальный атрибут для международных отношений Фото: Владимир Андреев © URA.RU Переговоры между Россией и Германией помогут сбросить шоры Берлину для трезвой оценки ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его мнению, намерения президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца пообщаться с президентом России Владимром Путиным лишь гипотетические. «И даже в самые тяжелые времена общение руководителей государств это нормальная вещь. Может быть, было бы даже хорошо, если бы такое общение состоялось. Чтобы из первоисточника узнать, по крайней мере, нашу позицию, может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию», — ответил Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина. По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон несколько раз заявляли о необходимости разговора, однако речь идет об их «гипотетическом намерении». Песков отметил, что главам государств было бы полезно проводить переговоры. «Общаться друг с другом, несмотря ни на что, — это совершенно нормальный атрибут международных отношений», — подчеркнул пресс-секретарь Путина. Ранее стало известно, что Шольц хочет позвонить президенту России Владимиру Путину в ближайшее время. Об этом сообщил он на 38 съезде протестантских церквей ФРГ. Однако у Путина нет в планах телефонного разговора с канцлером Германии. Об этом заявил ранее Дмитрий Песков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Переговоры между Россией и Германией помогут сбросить шоры Берлину для трезвой оценки ситуации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его мнению, намерения президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца пообщаться с президентом России Владимром Путиным лишь гипотетические. «И даже в самые тяжелые времена общение руководителей государств это нормальная вещь. Может быть, было бы даже хорошо, если бы такое общение состоялось. Чтобы из первоисточника узнать, по крайней мере, нашу позицию, может быть, хотя бы на секунду это позволило бы Берлину сбросить шоры, которые не позволяют им трезво оценивать ситуацию», — ответил Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина. По его словам, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон несколько раз заявляли о необходимости разговора, однако речь идет об их «гипотетическом намерении». Песков отметил, что главам государств было бы полезно проводить переговоры. «Общаться друг с другом, несмотря ни на что, — это совершенно нормальный атрибут международных отношений», — подчеркнул пресс-секретарь Путина. Ранее стало известно, что Шольц хочет позвонить президенту России Владимиру Путину в ближайшее время. Об этом сообщил он на 38 съезде протестантских церквей ФРГ. Однако у Путина нет в планах телефонного разговора с канцлером Германии. Об этом заявил ранее Дмитрий Песков.