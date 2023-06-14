14 июня 2023

Курганские власти подписали соглашение для сотрудничества с иностранными инвесторами

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Заседание областной думы. Курган, рукопожатие, чиновники, депутаты
В рамках сотрудничества планируется проведение бизнес-миссий в России и Турции Фото:
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XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)

Замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев подписал соглашение с ассоциацией «Российско-Турецкий диалог» для развития и поддержки предпринимательства в регионе. В рамках сотрудничества потенциальные инвесторы Турции будут осведомлены о возможностях продвижения проектов в Курганской области. Соглашение было подписано с вице-президентом ассоциации Марией Суворовской во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня, сообщает правительство региона.

«Стороны договорились о развитии и поддержки предпринимательства. Также внимание будет уделено осведомлению потенциальных инвесторов Турции о возможностях продвижения проектов в регионе. В рамках сотрудничества планируется проведение бизнес-миссий в России и Турции», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Курганской области.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал соглашение с торговой сетью «Магнит». Губернатор договорился о расширении ассортимента продукции местных сельхозпроизводителей на полках магазинов ритейлера.

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Замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев подписал соглашение с ассоциацией «Российско-Турецкий диалог» для развития и поддержки предпринимательства в регионе. В рамках сотрудничества потенциальные инвесторы Турции будут осведомлены о возможностях продвижения проектов в Курганской области. Соглашение было подписано с вице-президентом ассоциации Марией Суворовской во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня, сообщает правительство региона. «Стороны договорились о развитии и поддержки предпринимательства. Также внимание будет уделено осведомлению потенциальных инвесторов Турции о возможностях продвижения проектов в регионе. В рамках сотрудничества планируется проведение бизнес-миссий в России и Турции», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Курганской области. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал соглашение с торговой сетью «Магнит». Губернатор договорился о расширении ассортимента продукции местных сельхозпроизводителей на полках магазинов ритейлера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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