Курганские власти подписали соглашение для сотрудничества с иностранными инвесторами

15 июня 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

В рамках сотрудничества планируется проведение бизнес-миссий в России и Турции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев подписал соглашение с ассоциацией «Российско-Турецкий диалог» для развития и поддержки предпринимательства в регионе. В рамках сотрудничества потенциальные инвесторы Турции будут осведомлены о возможностях продвижения проектов в Курганской области. Соглашение было подписано с вице-президентом ассоциации Марией Суворовской во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня, сообщает правительство региона. «Стороны договорились о развитии и поддержки предпринимательства. Также внимание будет уделено осведомлению потенциальных инвесторов Турции о возможностях продвижения проектов в регионе. В рамках сотрудничества планируется проведение бизнес-миссий в России и Турции», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Курганской области. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал соглашение с торговой сетью «Магнит». Губернатор договорился о расширении ассортимента продукции местных сельхозпроизводителей на полках магазинов ритейлера.

Замгубернатора Курганской области Андрей Алексеев подписал соглашение с ассоциацией «Российско-Турецкий диалог» для развития и поддержки предпринимательства в регионе. В рамках сотрудничества потенциальные инвесторы Турции будут осведомлены о возможностях продвижения проектов в Курганской области. Соглашение было подписано с вице-президентом ассоциации Марией Суворовской во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня, сообщает правительство региона. «Стороны договорились о развитии и поддержки предпринимательства. Также внимание будет уделено осведомлению потенциальных инвесторов Турции о возможностях продвижения проектов в регионе. В рамках сотрудничества планируется проведение бизнес-миссий в России и Турции», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале правительства Курганской области. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал соглашение с торговой сетью «Магнит». Губернатор договорился о расширении ассортимента продукции местных сельхозпроизводителей на полках магазинов ритейлера.