Губернатор Шумков подписал соглашение с крупным рителейром, чтобы помочь местным производителям. Фото

Губернатор Вадим Шумков подписал соглашение с торговой сетью «Магнит» на ПМЭФ

15 июня 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Шумков в ходе ПМЭФ подписал соглашение о сотрудничестве с торговой сетью «Магнит» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Губернатор Курганской области Вадим Шумков договорился с розничной сетью «Магнит» о расширении ассортимента продукции местных сельхозпроизводителей на полках магазинов ритейлера. Соглашение о сотрудничестве было подписано с директором компании Русланом Исмаиловым в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня, сообщает правительство региона. «Правительство Курганской области и АО „Тандер“ (розничная сеть „Магнит“) заключили соглашение о сотрудничестве. На полях ПМЭФ 15 июня документ скрепили подписями губернатор Вадим Шумков и заместитель генерального директора, директор розничной сети „Магнит“ Руслан Исмаилов. Соглашение в том числе предусматривает взаимодействие в расширении ассортимента товаров производителей Курганской области на полках магазинов „Магнит“ на территории региона. В частности, речь идет о продукции сельхозтоваропроизводителей», — говорится в сообщении. Сейчас на территории региона работает более 125 магазинов «Магнит». Компания сотрудничает с ведущими курганскими производителями. «Фермерские островки, лавки, которые уже открыты, ярмарки подтверждают, что спрос у жителей региона на экологически чистую местную продукцию есть, как и запрос у самих сельхозтоваропроизводителей на новые возможности для реализации их товаров. <…> Потому мы крайне заинтересованы в расширении сотрудничества с торговыми сетями». Уверен, это сотрудничество будет взаимовыгодным — мы получаем возможность сократить путь местных товаров от фермы до прилавка, а коллеги — качественную продукцию для своих покупателей», — подчеркнул Шумков. Ранее URA.RU писало, что Курганская область на форуме ПМЭФ заключила соглашений почти на миллиард рублей. Договоренности о сотрудничестве были заключены как с местными предприятиями, так и федеральными. В частности, были подписаны соглашения с компанией ПАО «ВымпелКом», Альфа-банком и «Группой О3». Последняя планирует испытать инновационную разработку для тушения пожаров. Губернатор Курганской области Вадим Шумков и директор розничной сети «Магнит» Руслан Исмаилов заключили соглашение о сотрудничестве Фото: группа правительствв Курганской области в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков договорился с розничной сетью «Магнит» о расширении ассортимента продукции местных сельхозпроизводителей на полках магазинов ритейлера. Соглашение о сотрудничестве было подписано с директором компании Русланом Исмаиловым в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня, сообщает правительство региона. «Правительство Курганской области и АО „Тандер“ (розничная сеть „Магнит“) заключили соглашение о сотрудничестве. На полях ПМЭФ 15 июня документ скрепили подписями губернатор Вадим Шумков и заместитель генерального директора, директор розничной сети „Магнит“ Руслан Исмаилов. Соглашение в том числе предусматривает взаимодействие в расширении ассортимента товаров производителей Курганской области на полках магазинов „Магнит“ на территории региона. В частности, речь идет о продукции сельхозтоваропроизводителей», — говорится в сообщении. Сейчас на территории региона работает более 125 магазинов «Магнит». Компания сотрудничает с ведущими курганскими производителями. «Фермерские островки, лавки, которые уже открыты, ярмарки подтверждают, что спрос у жителей региона на экологически чистую местную продукцию есть, как и запрос у самих сельхозтоваропроизводителей на новые возможности для реализации их товаров. <…> Потому мы крайне заинтересованы в расширении сотрудничества с торговыми сетями». Уверен, это сотрудничество будет взаимовыгодным — мы получаем возможность сократить путь местных товаров от фермы до прилавка, а коллеги — качественную продукцию для своих покупателей», — подчеркнул Шумков. Ранее URA.RU писало, что Курганская область на форуме ПМЭФ заключила соглашений почти на миллиард рублей. Договоренности о сотрудничестве были заключены как с местными предприятиями, так и федеральными. В частности, были подписаны соглашения с компанией ПАО «ВымпелКом», Альфа-банком и «Группой О3». Последняя планирует испытать инновационную разработку для тушения пожаров.