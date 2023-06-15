Пушилин: ВСУ пытаются проломить оборону Артемовска

16 июня 2023 в 05:16 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сообщил о том, что ВС РФ работают над прекращением обстрелов Артемовска ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вооруженные силы Украины предпринимают попытки проломить оборону Артемовска на флангах. Таким образом они стараются не дать российской армии продолжить наступление. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Противник <…> меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска — прим. URA.RU) и не допустить наших наступательных действий <…> мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях», — рассказал Пушилин, его слова приводит РИА Новости. Он также сообщил, что ВС РФ предпринимают меры, чтобы не допустить прорыва, а также минимизировать обстрелы самого города. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины. Артемовск был освобожден солдатами России 20 мая. Также Пушилин рассказал о том, когда в городе появится администрация и другие гражданские службы.

Вооруженные силы Украины предпринимают попытки проломить оборону Артемовска на флангах. Таким образом они стараются не дать российской армии продолжить наступление. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «Противник <…> меры для того, чтобы проломить нашу оборону (Артемовска — прим. URA.RU) и не допустить наших наступательных действий <…> мы со своей стороны уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях», — рассказал Пушилин, его слова приводит РИА Новости. Он также сообщил, что ВС РФ предпринимают меры, чтобы не допустить прорыва, а также минимизировать обстрелы самого города. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Согласно сообщению президента России Владимира Путина, основными целями СВО являются денацификация и демилитаризация Украины. Артемовск был освобожден солдатами России 20 мая. Также Пушилин рассказал о том, когда в городе появится администрация и другие гражданские службы.