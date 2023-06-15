15 июня 2023

В Кургане выросли цены на бензин и почти достигли уровня Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по АЗС со специалистами из лаборатории энергоэффективности. Курган, бензин, топливо, азс, заправка автомобиля
В Кургане выросли цены на бензин Фото:

В Кургане выросла средняя стоимость одного литра бензина. Их показатель практически достиг уровня цен Екатеринбурга. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«По данным на 13 июня, средняя стоимость литра бензина автомобильной марки АИ-92 выросла на 0,34% и составила 45 рублей. Это на два рубля меньше, чем по Свердловской области», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что в Кургане также выросли цены на бензин автомобильной марки АИ-95. Литр топлива этой марки обойдется местным водителям за 49 рублей, что на 0,29% больше, чем за предыдущий период. Подорожал и премиальный бензин АИ-98. На данный момент его средняя стоимость составила 60,5 рублей. Цена за литр дизельного топлива в Кургане не изменилась — почти 58 рублей за литр.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область попала в топ регионов с самым дешевым бензином. Регион по стоимости автомобильного топлива находилась на уровне Челябинской, Новосибирской и Рязанской областей.

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В Кургане выросла средняя стоимость одного литра бензина. Их показатель практически достиг уровня цен Екатеринбурга. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «По данным на 13 июня, средняя стоимость литра бензина автомобильной марки АИ-92 выросла на 0,34% и составила 45 рублей. Это на два рубля меньше, чем по Свердловской области», — указано на сайте Свердловскстата. Сообщается, что в Кургане также выросли цены на бензин автомобильной марки АИ-95. Литр топлива этой марки обойдется местным водителям за 49 рублей, что на 0,29% больше, чем за предыдущий период. Подорожал и премиальный бензин АИ-98. На данный момент его средняя стоимость составила 60,5 рублей. Цена за литр дизельного топлива в Кургане не изменилась — почти 58 рублей за литр. Ранее URA.RU писало, что Курганская область попала в топ регионов с самым дешевым бензином. Регион по стоимости автомобильного топлива находилась на уровне Челябинской, Новосибирской и Рязанской областей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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