В Кургане выросли цены на бензин и почти достигли уровня Екатеринбурга

В Кургане выросли цены на бензин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане выросла средняя стоимость одного литра бензина. Их показатель практически достиг уровня цен Екатеринбурга. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«По данным на 13 июня, средняя стоимость литра бензина автомобильной марки АИ-92 выросла на 0,34% и составила 45 рублей. Это на два рубля меньше, чем по Свердловской области», — указано на сайте Свердловскстата.

Сообщается, что в Кургане также выросли цены на бензин автомобильной марки АИ-95. Литр топлива этой марки обойдется местным водителям за 49 рублей, что на 0,29% больше, чем за предыдущий период. Подорожал и премиальный бензин АИ-98. На данный момент его средняя стоимость составила 60,5 рублей. Цена за литр дизельного топлива в Кургане не изменилась — почти 58 рублей за литр.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область попала в топ регионов с самым дешевым бензином. Регион по стоимости автомобильного топлива находилась на уровне Челябинской, Новосибирской и Рязанской областей.