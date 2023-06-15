В Златоусте отказались отдать 16 газопроводов фирме с единственным сотрудником

Депутаты рассчитывают отдать газопроводы на обслуживание по конкурсу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) депутаты отказались передать 16 газопроводов компании «УГС-Финанс», где в штате числится один сотрудник. Комиссия по бюджету отклонила предложение администрации, настаивавшей на передаче имущества без торгов.

«В компании не хватает специалистов для обслуживания газопроводов. Нет никакой инвестпрограммы: как планируется работать на объектах повышенной опасности? Ничего не понятно», — отметила URA.RU председатель комиссии Раиса Истомина.

В составе имущества, которое предлагалось отдать в безвозмездное пользование, находится 3,5 км аварийного участка трубы, проходящей по территории бывшего оборонного завода «Булат». Газопровод под давлением крепится на разрушающейся стене. Согласно данным СБИС, в компании работает лишь один сотрудник, директор Данила Быстров.

Отдать собственность в безвозмездное пользование без торгов представители мэрии предлагали на основании того, что остальная часть в октябре 2022 года уже отдана ООО «УГС-Финанс» сроком на 10 лет. Как в ходе проведения депутатской комиссии отметил председатель депутатского собрания Алексей Карюков, в свою очередь, полученные сети компания сдала в субподряд фирме «Добрострой». Заключен договор оперативного реагирования. Кто в итоге при экстренной ситуации будет нести ответственность, руководителю не ясно.

Вопрос о том, каковы дальнейшие действия руководства мэрии, URA.RU задал в пресс-службе муниципалитета. Комментарий подготовят позже. Собеседники URA.RU в депутатском корпусе рассчитывают, что власти объявят конкурс, на который заявятся, в том числе, альтернативные участники.

Обновлено 16 июня в 12:29 по уральскому времени:

«Законодательство позволяет передачу технологически связанных сетей без торгов. В связи с этим и был предложен вариант заключения договора на оставшиеся 16 сетей с „УГС-Финанс“. Тем не менее, учитывая мнение депутатской комиссии, комитетом по управлению имуществом будут объявлены торги, которые и покажут наличие либо отсутствие иных газораспределительных организаций, готовых взять на себя обязательства по их обслуживанию», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.