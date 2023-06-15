Жители Екатеринбурга бросились скупать кондиционеры

16 июня 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге начали скупать кондиционеры Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге продажи климатической техники, в частности кондиционеров, выросли на 61% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «В этом сезоне продажи климатической техники в Екатеринбурге увеличились на 61% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего жители покупают кондиционеры — продажи в регионе за год выросли на 92%. Они составляют 37% общих продаж климатической техники в городе», — сказано в сообщении. Также в Свердловской области за год вырос спрос на вентиляторы в 2,2 раза. В список городов-рекордсменов по росту продаж кондиционеров вошли Челябинск, где продажи увеличились в 2,6 раза и Уфа (в 2,5 раза). На третьем месте — Казань: местные жители покупали их в 2,1 раза чаще, чем в прошлом году. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге побит температурный рекорд с 1936 года. Днем 3 июня была зафиксирована среднесуточная температура +32,5 градуса.

В Екатеринбурге продажи климатической техники, в частности кондиционеров, выросли на 61% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «В этом сезоне продажи климатической техники в Екатеринбурге увеличились на 61% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего жители покупают кондиционеры — продажи в регионе за год выросли на 92%. Они составляют 37% общих продаж климатической техники в городе», — сказано в сообщении. Также в Свердловской области за год вырос спрос на вентиляторы в 2,2 раза. В список городов-рекордсменов по росту продаж кондиционеров вошли Челябинск, где продажи увеличились в 2,6 раза и Уфа (в 2,5 раза). На третьем месте — Казань: местные жители покупали их в 2,1 раза чаще, чем в прошлом году. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге побит температурный рекорд с 1936 года. Днем 3 июня была зафиксирована среднесуточная температура +32,5 градуса.