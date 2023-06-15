15 июня 2023

Жители Екатеринбурга бросились скупать кондиционеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондиционер в офисе. Москва, холод, жара, кондиционер
В Екатеринбурге начали скупать кондиционеры Фото:

В Екатеринбурге продажи климатической техники, в частности кондиционеров, выросли на 61% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».

«В этом сезоне продажи климатической техники в Екатеринбурге увеличились на 61% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего жители покупают кондиционеры — продажи в регионе за год выросли на 92%. Они составляют 37% общих продаж климатической техники в городе», — сказано в сообщении. Также в Свердловской области за год вырос спрос на вентиляторы в 2,2 раза.

В список городов-рекордсменов по росту продаж кондиционеров вошли Челябинск, где продажи увеличились в 2,6 раза и Уфа (в 2,5 раза). На третьем месте — Казань: местные жители покупали их в 2,1 раза чаще, чем в прошлом году.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге побит температурный рекорд с 1936 года. Днем 3 июня была зафиксирована среднесуточная температура +32,5 градуса.

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В Екатеринбурге продажи климатической техники, в частности кондиционеров, выросли на 61% по сравнению с прошлым годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито». «В этом сезоне продажи климатической техники в Екатеринбурге увеличились на 61% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего жители покупают кондиционеры — продажи в регионе за год выросли на 92%. Они составляют 37% общих продаж климатической техники в городе», — сказано в сообщении. Также в Свердловской области за год вырос спрос на вентиляторы в 2,2 раза. В список городов-рекордсменов по росту продаж кондиционеров вошли Челябинск, где продажи увеличились в 2,6 раза и Уфа (в 2,5 раза). На третьем месте — Казань: местные жители покупали их в 2,1 раза чаще, чем в прошлом году. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге побит температурный рекорд с 1936 года. Днем 3 июня была зафиксирована среднесуточная температура +32,5 градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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