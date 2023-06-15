15 июня 2023

Врачи курганского центра Илизарова укрепили позвоночник ребенку, выпавшему с третьего этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Очирова Полина. Центр Илизарова. Курган
Курганские врачи провели операцию на позвоночнике трехлетнему ребенку Фото:

Нейрохирурги из курганского центра Илизарова провели операцию по укреплению позвоночника трехлетнему ребенку, который получил травмы при падении с высоты. О состоянии ребенка сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Нейрохирурги НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава прооперировали трехлетнего малыша из Кургана, который выпал из окна третьего этажа», — пишут в паблике «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ» соцсети «ВКонтакте». Врачи заверяют, что состояние ребенка удовлетворительное.

Мальчика, выпавшего из окна 11 июня в Заозерном жилом массиве, сначала госпитализировали в Областную детскую больницу. Там выяснилось, что у ребенка поврежден позвоночник. Тогда его перевели в клинику патологии позвоночника, где часть спинного скелета укрепили при помощи металлоконструкции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане из окна выпала трехлетняя девочка. Она упала с первого этажа, получила травмы и была госпитализирована.

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Нейрохирурги из курганского центра Илизарова провели операцию по укреплению позвоночника трехлетнему ребенку, который получил травмы при падении с высоты. О состоянии ребенка сообщили в пресс-службе медучреждения. «Нейрохирурги НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава прооперировали трехлетнего малыша из Кургана, который выпал из окна третьего этажа», — пишут в паблике «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ» соцсети «ВКонтакте». Врачи заверяют, что состояние ребенка удовлетворительное. Мальчика, выпавшего из окна 11 июня в Заозерном жилом массиве, сначала госпитализировали в Областную детскую больницу. Там выяснилось, что у ребенка поврежден позвоночник. Тогда его перевели в клинику патологии позвоночника, где часть спинного скелета укрепили при помощи металлоконструкции. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане из окна выпала трехлетняя девочка. Она упала с первого этажа, получила травмы и была госпитализирована.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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