Врачи курганского центра Илизарова укрепили позвоночник ребенку, выпавшему с третьего этажа

Курганские врачи провели операцию на позвоночнике трехлетнему ребенку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нейрохирурги из курганского центра Илизарова провели операцию по укреплению позвоночника трехлетнему ребенку, который получил травмы при падении с высоты. О состоянии ребенка сообщили в пресс-службе медучреждения.

«Нейрохирурги НМИЦ ТО имени академика Г.А. Илизарова Минздрава прооперировали трехлетнего малыша из Кургана, который выпал из окна третьего этажа», — пишут в паблике «НМИЦ ТО им. акад. Г.А. Илизарова Минздрава РФ» соцсети «ВКонтакте». Врачи заверяют, что состояние ребенка удовлетворительное.

Мальчика, выпавшего из окна 11 июня в Заозерном жилом массиве, сначала госпитализировали в Областную детскую больницу. Там выяснилось, что у ребенка поврежден позвоночник. Тогда его перевели в клинику патологии позвоночника, где часть спинного скелета укрепили при помощи металлоконструкции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане из окна выпала трехлетняя девочка. Она упала с первого этажа, получила травмы и была госпитализирована.