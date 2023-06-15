Пермякам предлагают установить рекорд по поцелуям на порновечеринке

Пермяков приглашают на порно вечеринку в стиле Голливуда. Для гостей мероприятия готовят шоу-программу с участием артистов и музыкантов, практиками от мастеров БДСМ и конкурс на самый долгий поцелуй.
«Мы приготовили много разных активностей, чтобы было чем заняться всю ночь. Поцелуйный бар, где разыграем крутой приз за самый долгий поцелуй. Чайная церемония, праздничный торт, салют», — сообщается в анонсе вечеринки в telegram-канале.
Также в анонсе указано, что гостей ожидают фуршет и танцы. Вечеринка состоится 17 июня. Чтобы попасть на мероприятие, нужно подать заявку организаторам и оплатить участие.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяков приглашают в ночной клуб на БДСМ-вечеринку. Гостям покажут перфоманс шоу с участием обнаженных актеров.
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