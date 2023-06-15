15 июня 2023

Танкист «Чапай» похвалил боевую машину «Уралвагонзавода». Видео

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Российские танки, по словам бойцов, во многом превосходят технику противника Фото:
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Танкист с позывным «Чапай», который сейчас находится на фронте, похвалил боевую машину Т-80БВМ, сделанную на «Уралвагонзаводе». Боец назвал танк идеальным, чтобы «охотиться» на противника по ночам. Видео опубликовал telegram-канал «УралВагонЗавод — УВЗ».

«Наши танки — лучше, быстрее и сильнее, чем у противника. В ночи мы используем более современный вид танка, он укомплектован тепловизором, прицелом, в него все видно ночью. Хорошая, главное, тихая машина: противник не слышит, как мы к нему подбираемся», — рассказал «Чапай», стоя возле танка.

По его словам, этот самый танк был подбит ракетой противника, но сейчас отремонтирован и полностью на ходу. При этом самым важным в танке «Чапай» назвал экипаж. «Мы с нашим экипажем здесь с самого начала, уже год с лишним. Понимаем друг друга с полуслова, знаем, куда стрелять», — сказал танкист.

Модернизированные танки Т-80БВМ производит «Омский завод транспортного машиностроения», который входит в состав Уралвагонзавода. Кроме прочих достоинств они имеют важное преимущество — могут эксплуатироваться при низких температурах. «Спасибо „Чапаю“ за хорошие слова о машине. Все для фронта! Все для Победы!», — написали в своем канале представители УВЗ.

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Танкист с позывным «Чапай», который сейчас находится на фронте, похвалил боевую машину Т-80БВМ, сделанную на «Уралвагонзаводе». Боец назвал танк идеальным, чтобы «охотиться» на противника по ночам. Видео опубликовал telegram-канал «УралВагонЗавод — УВЗ». «Наши танки — лучше, быстрее и сильнее, чем у противника. В ночи мы используем более современный вид танка, он укомплектован тепловизором, прицелом, в него все видно ночью. Хорошая, главное, тихая машина: противник не слышит, как мы к нему подбираемся», — рассказал «Чапай», стоя возле танка. По его словам, этот самый танк был подбит ракетой противника, но сейчас отремонтирован и полностью на ходу. При этом самым важным в танке «Чапай» назвал экипаж. «Мы с нашим экипажем здесь с самого начала, уже год с лишним. Понимаем друг друга с полуслова, знаем, куда стрелять», — сказал танкист. Модернизированные танки Т-80БВМ производит «Омский завод транспортного машиностроения», который входит в состав Уралвагонзавода. Кроме прочих достоинств они имеют важное преимущество — могут эксплуатироваться при низких температурах. «Спасибо „Чапаю“ за хорошие слова о машине. Все для фронта! Все для Победы!», — написали в своем канале представители УВЗ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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