Тюменские турагенты не рекомендуют тюменцам ждать дешевых путевок в Турцию

Сильнее всего на стоимости путевок сказывается цена на авиаперелет Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Представители тюменских турфирм советуют не ждать дешевых путевок в Турцию и не откладывать покупку на последний момент. Больше всего на стоимости сказывается, прежде всего, цена на авиаперевозки. Об этом рассказали сотрудники фирмы «Море туров».

«Так, как было раньше, когда за 50 тысяч на двоих можно было улететь, такого сейчас нет. Перелеты все на регулярных рейсах, поэтому очень дорогой трансфер. Если у туроператоров остаются места, то они могут снизить цены, но это бывает очень редко. Сейчас уже нет такого понимания как „горящие туры“. Скорее всего, есть риск их просто не дождаться и упустить момент», — рассказала представитель турфирмы «Море туров».

Ранее тюменские турагенты рассказали о самых бюджетных направлениях для отдыха. Туда вошли Сочи и Абхазия. Стоимость путевок туда начинается от 30 тысяч рублей.