15 июня 2023

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Астрахани из-за больного пассажира

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку из-за больного пассажира на борту Фото:

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку на аэродроме Астрахани из-за больного пассажира на борту. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Инцидент произошел 15 июня 2023 года. «При выполнении полета по маршруту на эшелоне FL370, командир воздушного судна доложил о больном пассажире и решении произвести посадку на незапланированном аэродроме Астрахань», — пишет telegram-канал AVIAINCIDENT. Самолет А-321 совершал рейс SVR458 Сочи — Домодедово.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральских авиалиний». На момент публикации ответ получить не удалось.

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог совершить вылет из аэродрома по технической причине. Инцидент произошел 10 июня с рейсом SVR 212 по маршруту Сочи — Москва.

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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку на аэродроме Астрахани из-за больного пассажира на борту. Информация об этом появилась в социальных сетях. Инцидент произошел 15 июня 2023 года. «При выполнении полета по маршруту на эшелоне FL370, командир воздушного судна доложил о больном пассажире и решении произвести посадку на незапланированном аэродроме Астрахань», — пишет telegram-канал AVIAINCIDENT. Самолет А-321 совершал рейс SVR458 Сочи — Домодедово. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании «Уральских авиалиний». На момент публикации ответ получить не удалось. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог совершить вылет из аэродрома по технической причине. Инцидент произошел 10 июня с рейсом SVR 212 по маршруту Сочи — Москва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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