Захарова заявила, что на Украине идет битва за человечность

16 июня 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Россия должна отстоять свою цивилизацию в битве на Украине, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Спецоперация на Украине — это история, связанная с защитой границ человечности. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Битва на Украине это история про границы, за которыми начинается расчеловечивание. Либо мы отстаиваем нашу цивилизацию со всеми атрибутами человечности, либо мы опять приходим к временам колониализма, империализма, нацизма, расизма и даже работорговли», — передает слова Захаровой корреспондент URA.RU. Она добавила, что сегодняшняя битва не является историей, связанной только с фронтом и участием российских солдат. Россия должна защищать свою цивилизацию и все, что связано с человеческими ценностями, заключила Захарова. С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине с целью денацификации и демилитаризации киевского режима. В январе 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия защищает свои исторические территории в рамках данной спецоперации.

Спецоперация на Украине — это история, связанная с защитой границ человечности. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). «Битва на Украине это история про границы, за которыми начинается расчеловечивание. Либо мы отстаиваем нашу цивилизацию со всеми атрибутами человечности, либо мы опять приходим к временам колониализма, империализма, нацизма, расизма и даже работорговли», — передает слова Захаровой корреспондент URA.RU. Она добавила, что сегодняшняя битва не является историей, связанной только с фронтом и участием российских солдат. Россия должна защищать свою цивилизацию и все, что связано с человеческими ценностями, заключила Захарова. С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине с целью денацификации и демилитаризации киевского режима. В январе 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия защищает свои исторические территории в рамках данной спецоперации.