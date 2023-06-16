Терапевт Кривцова: при полном отказе от соли человек не сможет жить

17 июня 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Соль и сахар не дают размножаться бактериям, напомнила Екатерина Кривцова Фото: Александр Мамаев © URA.RU Человек не сможет жить в случае полного отказа от соли. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор Екатерина Кривцова. «Без употребления соли человек не сможет функционировать, потому что натриевая соль является одним из аспектов физиологии человека для переноса веществ из клетки в клетку. Иначе этого не будет. Каждая расовая принадлежность адаптируется к объемам употребления соли. Например, там, где большое количество растительности, солнца без нее можно жить. Хотя там бактериальная активность развивается очень быстро, поэтому соль и сахар используют как консерванты для того, чтобы не было возможности размножаться бактериям. Что соответственно само по себе позитивно влияет на здоровье человека. Поэтому соль и сахар используют как консерванты для снижения активности размножения пищевых бактерий», — объяснила Екатерина Кривцова. При этом терапевт подчеркнула, что пищевую соль всегда можно заменить на минеральную. «У нас есть прекрасная возможность пользоваться не просто пищевой солью, которую мы добавляем для улучшения вкусовых качеств продуктов, а фруктами и овощами, которые сами по себе содержат достаточное количество минеральных солей», — добавила Кривцова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Человек не сможет жить в случае полного отказа от соли. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра «МирА», профессор Екатерина Кривцова. «Без употребления соли человек не сможет функционировать, потому что натриевая соль является одним из аспектов физиологии человека для переноса веществ из клетки в клетку. Иначе этого не будет. Каждая расовая принадлежность адаптируется к объемам употребления соли. Например, там, где большое количество растительности, солнца без нее можно жить. Хотя там бактериальная активность развивается очень быстро, поэтому соль и сахар используют как консерванты для того, чтобы не было возможности размножаться бактериям. Что соответственно само по себе позитивно влияет на здоровье человека. Поэтому соль и сахар используют как консерванты для снижения активности размножения пищевых бактерий», — объяснила Екатерина Кривцова. При этом терапевт подчеркнула, что пищевую соль всегда можно заменить на минеральную. «У нас есть прекрасная возможность пользоваться не просто пищевой солью, которую мы добавляем для улучшения вкусовых качеств продуктов, а фруктами и овощами, которые сами по себе содержат достаточное количество минеральных солей», — добавила Кривцова.