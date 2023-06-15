15 июня 2023

ФСБ и спецназ нагрянули в военкоматы Екатеринбурга

Сотрудники ФСБ и спецназа провели обыски в двух военкоматах Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
Силовики провели обыски в военкоматах Екатеринбурга Фото:

Сотрудники ФСБ провели обыск в военном комиссариате Кировского района Екатеринбурга. Также силовики нагрянули в комиссариат Октябрьского района города. Также для оперативно-разыскных мероприятий привлекали спецназ. Причиной проверок стали подозрения в получении взятки. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня в военном комиссариате Кировского и Октябрьского районов города ФСБ провели обыск и изъятие личных дел призывников по факту незаконного освобождения от призыва. По подозрению в получении взятки были допрошены врачи медицинской комиссии. Для проведения оперативно-разыскных мероприятий привлекали спецназ. Опрошено несколько призывников, которые, предположительно, причастны к даче взятки», — отметил собеседник URA.RU.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отдел военного комиссариата Свердловской области по Кировскому району Екатеринбурга. В военкомате отказались комментировать. Также отказались комментировать информацию журналисту URA.RU в военкомате Октябрьского района города.

Также URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального ФСБ. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что ФСБ задержала военкома Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. Его подозревают во взятках за «откос» от армии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФСБ провели обыск в военном комиссариате Кировского района Екатеринбурга. Также силовики нагрянули в комиссариат Октябрьского района города. Также для оперативно-разыскных мероприятий привлекали спецназ. Причиной проверок стали подозрения в получении взятки. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Сегодня в военном комиссариате Кировского и Октябрьского районов города ФСБ провели обыск и изъятие личных дел призывников по факту незаконного освобождения от призыва. По подозрению в получении взятки были допрошены врачи медицинской комиссии. Для проведения оперативно-разыскных мероприятий привлекали спецназ. Опрошено несколько призывников, которые, предположительно, причастны к даче взятки», — отметил собеседник URA.RU. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отдел военного комиссариата Свердловской области по Кировскому району Екатеринбурга. В военкомате отказались комментировать. Также отказались комментировать информацию журналисту URA.RU в военкомате Октябрьского района города. Также URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального ФСБ. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что ФСБ задержала военкома Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. Его подозревают во взятках за «откос» от армии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...