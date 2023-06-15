ФСБ и спецназ нагрянули в военкоматы Екатеринбурга

Сотрудники ФСБ и спецназа провели обыски в двух военкоматах Екатеринбурга

Силовики провели обыски в военкоматах Екатеринбурга Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники ФСБ провели обыск в военном комиссариате Кировского района Екатеринбурга. Также силовики нагрянули в комиссариат Октябрьского района города. Также для оперативно-разыскных мероприятий привлекали спецназ. Причиной проверок стали подозрения в получении взятки. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Сегодня в военном комиссариате Кировского и Октябрьского районов города ФСБ провели обыск и изъятие личных дел призывников по факту незаконного освобождения от призыва. По подозрению в получении взятки были допрошены врачи медицинской комиссии. Для проведения оперативно-разыскных мероприятий привлекали спецназ. Опрошено несколько призывников, которые, предположительно, причастны к даче взятки», — отметил собеседник URA.RU.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в отдел военного комиссариата Свердловской области по Кировскому району Екатеринбурга. В военкомате отказались комментировать. Также отказались комментировать информацию журналисту URA.RU в военкомате Октябрьского района города.

Также URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального ФСБ. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что ФСБ задержала военкома Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергея Белоусова. Его подозревают во взятках за «откос» от армии.