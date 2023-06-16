Лавров объяснил, почему зерновая сделка не будет продлена

Лавров: в продлении зерновой сделки нет смысла, так как она не работает
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Как можно продлевать то, что не работает, заметил Сергей Лавров Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в продлении зерновой сделки нет никакого смысла. Он отметил, что этот инструмент совсем не работает, передает РИА Новости.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в продлении зерновой сделки нет никакого смысла. Он отметил, что этот инструмент совсем не работает, передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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