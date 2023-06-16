Лавров объяснил, почему зерновая сделка не будет продлена

Как можно продлевать то, что не работает, заметил Сергей Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что в продлении зерновой сделки нет никакого смысла. Он отметил, что этот инструмент совсем не работает, передает РИА Новости.
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