15 июня 2023

Вор в законе Гия Свердловский рискует быть раскоронован

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У криминальных авторитетов появились вопросы к Гии Свердловскому Фото:

Вор в законе Гия Свердловский рискует потерять свой статус после решения авторитетов преступного мира из других регионов. Они недовольны действиями отошедшего от дел экс-лидера свердловского криминала. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«После всех событий, которые были в жизни Гии и которые произошли у людей в его окружении, появилась реальная опасность раскоронации. „Коллеги“ Гии давно сомневаются во многих моментах. Если он не приедет на итоговый разговор, то дело практически решено», — рассказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что раскоронация Гии может быть выгодна его конкурентам, которые претендуют на влияние в его кругах. При этом для местных сторонников вора в законе его авторитет останется непогрешим, уточнил источник. «[Вор в законе] Трофа тоже раскоронован, но это не умалило его фигуру в глазах тех, кто его уважал», — уточнил собеседник.

В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.

Он подчеркнул, что соратники Гии пытались обособиться от бывшего криминального лидера и создать свое дело. На фоне этого друзья вора в законе вызывали его на разговор в Москву, где собирались обсудить ведение дел в Свердловской области. Источники URA.RU утверждали, что сам Гия, как и его соратники, отказался от криминала и ушел в легальный бизнес.

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Вор в законе Гия Свердловский рискует потерять свой статус после решения авторитетов преступного мира из других регионов. Они недовольны действиями отошедшего от дел экс-лидера свердловского криминала. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «После всех событий, которые были в жизни Гии и которые произошли у людей в его окружении, появилась реальная опасность раскоронации. „Коллеги“ Гии давно сомневаются во многих моментах. Если он не приедет на итоговый разговор, то дело практически решено», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что раскоронация Гии может быть выгодна его конкурентам, которые претендуют на влияние в его кругах. При этом для местных сторонников вора в законе его авторитет останется непогрешим, уточнил источник. «[Вор в законе] Трофа тоже раскоронован, но это не умалило его фигуру в глазах тех, кто его уважал», — уточнил собеседник. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Гии Свердловского. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Он подчеркнул, что соратники Гии пытались обособиться от бывшего криминального лидера и создать свое дело. На фоне этого друзья вора в законе вызывали его на разговор в Москву, где собирались обсудить ведение дел в Свердловской области. Источники URA.RU утверждали, что сам Гия, как и его соратники, отказался от криминала и ушел в легальный бизнес.
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