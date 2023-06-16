Путин: Украина не сможет долго воевать на западной технике 16 июня 2023 в 18:37 Размер текста - 17 + ВСУ вскоре прекратят использовать собственную технику Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Украинская сторона не сможет долго воевать, используя и запрашивая западную технику. Такими темпами ВСУ вскоре совсем перестанет использовать собственное вооружение, заявил президент России Владимир Путин. «Скоро Украина перестанет вообще использоваться собственную технику. Ничего не остается. Все, на чем они воют, все, что используют — все извне приносится. Так долго не навоюешь», — заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также российский лидер подчеркнул, что украинские силы не достигли своих целей ни на одном участке фронта. Также потери Киева больше, чем один к 10, заключил Путин. Ранее ВСУ начали масштабное наступление на нескольких участках фронта. Однако армия России успешно отражала все попытки прорвать российскую оборону. Западные СМИ писали, что 10 дней украинского наступления стали «кровавой баней» для ВСУ. Украинская сторона не сможет долго воевать, используя и запрашивая западную технику. Такими темпами ВСУ вскоре совсем перестанет использовать собственное вооружение, заявил президент России Владимир Путин. «Скоро Украина перестанет вообще использоваться собственную технику. Ничего не остается. Все, на чем они воют, все, что используют — все извне приносится. Так долго не навоюешь», — заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Также российский лидер подчеркнул, что украинские силы не достигли своих целей ни на одном участке фронта. Также потери Киева больше, чем один к 10, заключил Путин. Ранее ВСУ начали масштабное наступление на нескольких участках фронта. Однако армия России успешно отражала все попытки прорвать российскую оборону. Западные СМИ писали, что 10 дней украинского наступления стали «кровавой баней» для ВСУ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям