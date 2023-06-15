15 июня 2023

Похороны депутата Колодича собрали в Москве VIP-ов из ХМАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вахта Памяти-2022. Челябинск, траур, гвоздики, цветы, похороны, рука
Депутата думы ХМАО Колодича похоронили на Востряковском кладбище в Москве Фото:

Похороны главы комитета по бюджету думы ХМАО Колодича собрали в Москве югорских VIP-ов. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что почтить память приехали вице-губернатор Нигматулин и глава внутрипола Скурихин, председатель думы Хохряков и депутаты.

«Почтить память главы комитета по бюджету Колодича приехали вице-губернатор Нигматулин, глава внутрипола Скурихин, председатель думы Хохряков и депутаты. Всего присутствовало около 60 человек. Колодича похоронили на Востряковском кладбище», — поделился инсайдер.

Вдова депутата Ирина Колодич находится в больнице. «Известно, что она пролежала в подвале семь часов, истекая кровью, пока в дом не приехала полиция. Нападавший, уроженец Таджикистана Али Расулов, много лет был разнорабочим и помогал семье строить дом», — добавил инсайдер.

Ранее URA.RU писало о том, что Расулов будет ждать суда в СИЗО. Он признался в убийстве Колодича.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Похороны главы комитета по бюджету думы ХМАО Колодича собрали в Москве югорских VIP-ов. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что почтить память приехали вице-губернатор Нигматулин и глава внутрипола Скурихин, председатель думы Хохряков и депутаты. «Почтить память главы комитета по бюджету Колодича приехали вице-губернатор Нигматулин, глава внутрипола Скурихин, председатель думы Хохряков и депутаты. Всего присутствовало около 60 человек. Колодича похоронили на Востряковском кладбище», — поделился инсайдер. Вдова депутата Ирина Колодич находится в больнице. «Известно, что она пролежала в подвале семь часов, истекая кровью, пока в дом не приехала полиция. Нападавший, уроженец Таджикистана Али Расулов, много лет был разнорабочим и помогал семье строить дом», — добавил инсайдер. Ранее URA.RU писало о том, что Расулов будет ждать суда в СИЗО. Он признался в убийстве Колодича.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...