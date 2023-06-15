Депутата думы ХМАО Колодича похоронили на Востряковском кладбище в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Похороны главы комитета по бюджету думы ХМАО Колодича собрали в Москве югорских VIP-ов. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил, что почтить память приехали вице-губернатор Нигматулин и глава внутрипола Скурихин, председатель думы Хохряков и депутаты.

«Почтить память главы комитета по бюджету Колодича приехали вице-губернатор Нигматулин, глава внутрипола Скурихин, председатель думы Хохряков и депутаты. Всего присутствовало около 60 человек. Колодича похоронили на Востряковском кладбище», — поделился инсайдер.

Вдова депутата Ирина Колодич находится в больнице. «Известно, что она пролежала в подвале семь часов, истекая кровью, пока в дом не приехала полиция. Нападавший, уроженец Таджикистана Али Расулов, много лет был разнорабочим и помогал семье строить дом», — добавил инсайдер.

Ранее URA.RU писало о том, что Расулов будет ждать суда в СИЗО. Он признался в убийстве Колодича.