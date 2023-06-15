В коррупционном скандале с бывшим вице-мэром из ХМАО вскрылся эпизод с отмыванием денег

16 июня 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В деле появилась подозрительная фирма Фото: Алексей Гущин © URA.RU В коррупционном скандале с бывшем вице-мэром Сургутского района Муслимом Асадуллаевым, подозреваемым в превышении должностных полномочий, вскрылся эпизод с отмыванием денег. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур округа. До назначения вице-мэром Асадуллаев возглавлял коммунальное предприятие «УТВИВ №1». Он выдал займы подрядчикам на сумму свыше 50 млн рублей. В итоге деньги назад не вернулись. В отношении него следственный комитет возбудил уголовное дело, а суд направил под арест. «В деле появилась новая деталь. Деньги получала одна из фирм, которая мелькала в других делах, связанных с отмыванием денег. Следователи уже начали искать доказательства хищения средств», — сообщил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В ведомстве сообщили, что расследование уголовного дела продолжается. Детали пока не разглашаются. «Все выявленные нарушения закона будут отражены в матерьялах расследования», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что бывшему вице-мэру из ХМАО Асадуллаеву, обвиненному в коррупции, продлили арест. С ходатайством в суд обратился следователь СКР.

В коррупционном скандале с бывшем вице-мэром Сургутского района Муслимом Асадуллаевым, подозреваемым в превышении должностных полномочий, вскрылся эпизод с отмыванием денег. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур округа. До назначения вице-мэром Асадуллаев возглавлял коммунальное предприятие «УТВИВ №1». Он выдал займы подрядчикам на сумму свыше 50 млн рублей. В итоге деньги назад не вернулись. В отношении него следственный комитет возбудил уголовное дело, а суд направил под арест. «В деле появилась новая деталь. Деньги получала одна из фирм, которая мелькала в других делах, связанных с отмыванием денег. Следователи уже начали искать доказательства хищения средств», — сообщил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В ведомстве сообщили, что расследование уголовного дела продолжается. Детали пока не разглашаются. «Все выявленные нарушения закона будут отражены в матерьялах расследования», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что бывшему вице-мэру из ХМАО Асадуллаеву, обвиненному в коррупции, продлили арест. С ходатайством в суд обратился следователь СКР.