15 июня 2023

В коррупционном скандале с бывшим вице-мэром из ХМАО вскрылся эпизод с отмыванием денег

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В деле появилась подозрительная фирма Фото:

В коррупционном скандале с бывшем вице-мэром Сургутского района Муслимом Асадуллаевым, подозреваемым в превышении должностных полномочий, вскрылся эпизод с отмыванием денег. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур округа.

До назначения вице-мэром Асадуллаев возглавлял коммунальное предприятие «УТВИВ №1». Он выдал займы подрядчикам на сумму свыше 50 млн рублей. В итоге деньги назад не вернулись. В отношении него следственный комитет возбудил уголовное дело, а суд направил под арест. «В деле появилась новая деталь. Деньги получала одна из фирм, которая мелькала в других делах, связанных с отмыванием денег. Следователи уже начали искать доказательства хищения средств», — сообщил источник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В ведомстве сообщили, что расследование уголовного дела продолжается. Детали пока не разглашаются. «Все выявленные нарушения закона будут отражены в матерьялах расследования», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшему вице-мэру из ХМАО Асадуллаеву, обвиненному в коррупции, продлили арест. С ходатайством в суд обратился следователь СКР.

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В коррупционном скандале с бывшем вице-мэром Сургутского района Муслимом Асадуллаевым, подозреваемым в превышении должностных полномочий, вскрылся эпизод с отмыванием денег. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур округа. До назначения вице-мэром Асадуллаев возглавлял коммунальное предприятие «УТВИВ №1». Он выдал займы подрядчикам на сумму свыше 50 млн рублей. В итоге деньги назад не вернулись. В отношении него следственный комитет возбудил уголовное дело, а суд направил под арест. «В деле появилась новая деталь. Деньги получала одна из фирм, которая мелькала в других делах, связанных с отмыванием денег. Следователи уже начали искать доказательства хищения средств», — сообщил источник. За разъяснениями журналист агентства обратился в следственное управление СК РФ по ХМАО. В ведомстве сообщили, что расследование уголовного дела продолжается. Детали пока не разглашаются. «Все выявленные нарушения закона будут отражены в матерьялах расследования», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что бывшему вице-мэру из ХМАО Асадуллаеву, обвиненному в коррупции, продлили арест. С ходатайством в суд обратился следователь СКР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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