03 апреля 2023

Бывшему вице-мэру из ХМАО, обвиненному в коррупции, продлили арест

© Служба новостей «URA.RU»
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Обжаловать решение суда можно в течение трех дней Фото:

Бывшему вице-мэру Сургутского района Муслиму Асадуллаеву, подозреваемому в превышении должностных полномочий, продлили арест на два месяца. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа.

«Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении ареста Асадуллаеву, подозреваемому в коррупционном преступлении. Суд посчитал доводы следователя убедительными и продлил заключение на два месяца», — сообщил источник.

В Сургутском районном суде журналисту URA.RU подтвердили, что судья согласился с доводами следователя и удовлетворил ходатайство. При этом на сколько был продлен арест, не сообщили. Но добавили, что решение суда может быть обжаловано в течение трех дней. В следственное управление СК РФ по ХМАО был направлен запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр из ХМАО Муслим Асадуллаев помещен под арест на два месяца. Сначала он был задержан на 48 часов, а после Сургутский районный суд вынес решение об его аресте. Позже он был уволен с должности заместителя главы района.

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Бывшему вице-мэру Сургутского района Муслиму Асадуллаеву, подозреваемому в превышении должностных полномочий, продлили арест на два месяца. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных структурах округа. «Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении ареста Асадуллаеву, подозреваемому в коррупционном преступлении. Суд посчитал доводы следователя убедительными и продлил заключение на два месяца», — сообщил источник. В Сургутском районном суде журналисту URA.RU подтвердили, что судья согласился с доводами следователя и удовлетворил ходатайство. При этом на сколько был продлен арест, не сообщили. Но добавили, что решение суда может быть обжаловано в течение трех дней. В следственное управление СК РФ по ХМАО был направлен запрос. Ранее URA.RU сообщало, что вице-мэр из ХМАО Муслим Асадуллаев помещен под арест на два месяца. Сначала он был задержан на 48 часов, а после Сургутский районный суд вынес решение об его аресте. Позже он был уволен с должности заместителя главы района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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