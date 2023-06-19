Губернатор ХМАО назначила зама по IT из-за data-центра в ОЭС Нягани

Губернатор ХМАО назначила зама по IT из-за data-центра в ОЭС Нягани Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила директора департамента информационных технологий Павла Ципорина своим замом ради реализации мегапроекта властей ХМАО по строительству особой экономической зоны в Нягани и запланированного там центра обработки данных. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«На предыдущей должности Ципорину не хватало аппаратного веса, чтобы курировать строительство и дальнейшую работу data-центра в особой экономической зоне Нягани, в который инвестирует „Ростелеком“. За счет изменения статуса у Ципорина появились новые полномочия, которые позволят ему полностью контролировать стратегический проект властей Югры», — сообщает инсайдер.

Получить комментарий вице-губернатора не удалось, он не ответил на звонок корреспондента агентства. На сайте правительства Югры указано, что наделение Ципорина новыми полномочиями «связано с возросшими задачами в сфере цифровой трансформации всех направлений деятельности и сфер социально-экономического развития, обеспечения информационной безопасности, внедрения технологий искусственного интеллекта во все отрасли экономики в соответствии с национальной целью „Цифровая трансформация“».

Ранее URA.RU писало о планах строительства центра обработки больших массивов данных в Нягани. Его откроют в рамках меморандума, который заключили власти ХМАО и «Ростелеком» на IT-форуме в Ханты-Мансийске.