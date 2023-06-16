16 июня 2023

ЦБ РФ до конца года хочет запустить оплату в магазинах по лицу

Первый зампред Скоробогатова: ЦБ хочет запустить оплату в магазинах по лицу до конца года
© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, касса, безналичная оплата, супермаркет петерочка
Новшество планируют запустить в 2023 году Фото:

Оплату товаров по лицу (биоэквайринг) до определенной суммы планируется запустить уже в текущем году. Об этом на ПМЭФ сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на ПМЭФ.

«Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий. Это оплата по лицу до определенной суммы в торгово-сервисных предприятиях. Я думаю, что будет крайне востребованно на небольшие суммы», — цитируют слова Скоробогатовой из интервью РБК РИА Новости.

Скоробогатова уточнила, что в этом проекте будет участвовать Национальная система платежных карт (НСПК). Планируется, что биоэквайринг будет постепенно распространен на все торговые сети России.

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Оплату товаров по лицу (биоэквайринг) до определенной суммы планируется запустить уже в текущем году. Об этом на ПМЭФ сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на ПМЭФ. «Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий. Это оплата по лицу до определенной суммы в торгово-сервисных предприятиях. Я думаю, что будет крайне востребованно на небольшие суммы», — цитируют слова Скоробогатовой из интервью РБК РИА Новости. Скоробогатова уточнила, что в этом проекте будет участвовать Национальная система платежных карт (НСПК). Планируется, что биоэквайринг будет постепенно распространен на все торговые сети России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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