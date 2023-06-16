ЦБ РФ до конца года хочет запустить оплату в магазинах по лицу

Первый зампред Скоробогатова: ЦБ хочет запустить оплату в магазинах по лицу до конца года

17 июня 2023 в 03:14 Размер текста - 17 +

Новшество планируют запустить в 2023 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Оплату товаров по лицу (биоэквайринг) до определенной суммы планируется запустить уже в текущем году. Об этом на ПМЭФ сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на ПМЭФ. «Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий. Это оплата по лицу до определенной суммы в торгово-сервисных предприятиях. Я думаю, что будет крайне востребованно на небольшие суммы», — цитируют слова Скоробогатовой из интервью РБК РИА Новости. Скоробогатова уточнила, что в этом проекте будет участвовать Национальная система платежных карт (НСПК). Планируется, что биоэквайринг будет постепенно распространен на все торговые сети России.

Оплату товаров по лицу (биоэквайринг) до определенной суммы планируется запустить уже в текущем году. Об этом на ПМЭФ сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на ПМЭФ. «Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий. Это оплата по лицу до определенной суммы в торгово-сервисных предприятиях. Я думаю, что будет крайне востребованно на небольшие суммы», — цитируют слова Скоробогатовой из интервью РБК РИА Новости. Скоробогатова уточнила, что в этом проекте будет участвовать Национальная система платежных карт (НСПК). Планируется, что биоэквайринг будет постепенно распространен на все торговые сети России.