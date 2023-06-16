ЦБ РФ до конца года хочет запустить оплату в магазинах по лицу

Оплату товаров по лицу (биоэквайринг) до определенной суммы планируется запустить уже в текущем году. Об этом на ПМЭФ сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова на ПМЭФ.
«Очень хотим запустить биоэквайринг в этом году с Центром биометрических технологий. Это оплата по лицу до определенной суммы в торгово-сервисных предприятиях. Я думаю, что будет крайне востребованно на небольшие суммы», — цитируют слова Скоробогатовой из интервью РБК РИА Новости.
Скоробогатова уточнила, что в этом проекте будет участвовать Национальная система платежных карт (НСПК). Планируется, что биоэквайринг будет постепенно распространен на все торговые сети России.
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