Медведев пригрозил американскому сенатору Грэму судьбой убитых политиков

28 мая 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев пригрозил Линдси Грэму Фото: Владимир Андреев © URA.RU США постоянно тратят «грязные» деньги на убийства сенаторов. Так заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявление американского сенатора Линдси Грэма, который назвал смерть россиян самой удачной тратой денег. «Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — написал Медведев в своем telegram-канале . Зампред привел в пример американских политиков, среди которых был сенатор Роберт Кеннеди, убитый во время президентских выборов. Ранее Грэм заявлял, что финансирование ВСУ — самая удачная трата денег США, которая «заканчивается смертью» россиян. Пользователи соцсети обрушились на Грэма, назвав его «отвратительным куском мусора» и «боссом мафии», который платит своим силовикам.

США постоянно тратят «грязные» деньги на убийства сенаторов. Так заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на заявление американского сенатора Линдси Грэма, который назвал смерть россиян самой удачной тратой денег. «Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — написал Медведев в своем telegram-канале. Зампред привел в пример американских политиков, среди которых был сенатор Роберт Кеннеди, убитый во время президентских выборов. Ранее Грэм заявлял, что финансирование ВСУ — самая удачная трата денег США, которая «заканчивается смертью» россиян. Пользователи соцсети обрушились на Грэма, назвав его «отвратительным куском мусора» и «боссом мафии», который платит своим силовикам.