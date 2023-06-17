ВС РФ отбили атаки штурмовых групп ВСУ в 5 районах у Артемовска

ВСУ продолжают наступать под Артемовском, рассказал Вадим Астафьев Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Атаки украинских штурмовых групп были отражены силами группировки ВС РФ «Юг» в пяти районах под Артемовском (Бахмутом) в Донецкой народной республике. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Подразделениями „Южной“ группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ», — рассказал Астафьев. Его слова передает РИА Новости. Уточняется, что ВС РФ смогли остановить атаку в нескольких населенных пунктах — в Раздоловке, Яковлевке, Берховке, в Веселом и Ягодном.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ стали пытаться пробивать оборону на флангах Артемовска, передает телеканал 360. Он уточнил, что украинское командование перебрасывает туда силы. В начале июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что ВСУ находятся в Артемовске, пишет «Национальная служба новостей».