ВС РФ отбили атаки штурмовых групп ВСУ в 5 районах у Артемовска

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, гранатомет, ВСУ, наемник, джавелин, stock
ВСУ продолжают наступать под Артемовском, рассказал Вадим Астафьев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Атаки украинских штурмовых групп были отражены силами группировки ВС РФ «Юг» в пяти районах под Артемовском (Бахмутом) в Донецкой народной республике. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Подразделениями „Южной“ группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ», — рассказал Астафьев. Его слова передает РИА Новости. Уточняется, что ВС РФ смогли остановить атаку в нескольких населенных пунктах — в Раздоловке, Яковлевке, Берховке, в Веселом и Ягодном.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ стали пытаться пробивать оборону на флангах Артемовска, передает телеканал 360. Он уточнил, что украинское командование перебрасывает туда силы. В начале июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что ВСУ находятся в Артемовске, пишет «Национальная служба новостей».

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Атаки украинских штурмовых групп были отражены силами группировки ВС РФ «Юг» в пяти районах под Артемовском (Бахмутом) в Донецкой народной республике. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. «Подразделениями „Южной“ группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ», — рассказал Астафьев. Его слова передает РИА Новости. Уточняется, что ВС РФ смогли остановить атаку в нескольких населенных пунктах — в Раздоловке, Яковлевке, Берховке, в Веселом и Ягодном. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что ВСУ стали пытаться пробивать оборону на флангах Артемовска, передает телеканал 360. Он уточнил, что украинское командование перебрасывает туда силы. В начале июня основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что ВСУ находятся в Артемовске, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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