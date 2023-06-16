До августа Курган получит 40 новых автобусов
Новые автобусы марки Simaz, которые закупаются для Кургана с привлечением средств Фонда национального благосостояния, отправлены в город с производства. Об этом сообщили в Союзе транспортных организаций Курганской области.
«Первая партия автобусов покинула завод и направилась в сторону Кургана», — сообщается в паблике Сюза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте». К публикации приложены фотографии новых транспортных средств.
Ранее сообщалось, что перевозчики закупают для Кургана 40 новых автобусов марки Simaz. Поставка должна быть завершена до конца августа 2023 года.
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