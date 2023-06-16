16 июня 2023
15 июня 2023

В Курган отправили новые автобусы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, салон автобуса, городской транспорт, пассажирское место
До августа Курган получит 40 новых автобусов Фото:

Новые автобусы марки Simaz, которые закупаются для Кургана с привлечением средств Фонда национального благосостояния, отправлены в город с производства. Об этом сообщили в Союзе транспортных организаций Курганской области.

«Первая партия автобусов покинула завод и направилась в сторону Кургана», — сообщается в паблике Сюза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте». К публикации приложены фотографии новых транспортных средств.

Ранее сообщалось, что перевозчики закупают для Кургана 40 новых автобусов марки Simaz. Поставка должна быть завершена до конца августа 2023 года.

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Новые автобусы марки Simaz, которые закупаются для Кургана с привлечением средств Фонда национального благосостояния, отправлены в город с производства. Об этом сообщили в Союзе транспортных организаций Курганской области. «Первая партия автобусов покинула завод и направилась в сторону Кургана», — сообщается в паблике Сюза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте». К публикации приложены фотографии новых транспортных средств. Ранее сообщалось, что перевозчики закупают для Кургана 40 новых автобусов марки Simaz. Поставка должна быть завершена до конца августа 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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