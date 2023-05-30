Крупная партия новых автобусов придет в Курган позже, чем ожидалось

31 мая 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

В начале года перевозчики купили семь новых автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане 40 новых автобусов марки Simaz планируют привезти в Курган до конца сентября. Данная информация размещена на сайте Государственной транспортной лизинговой компании. Ранее ожидалось, что поставка автобусов будет летом. «Контракт подписан с городским перевозчиком Кургана ООО „Транссервис“ на поставку в лизинг 40 автобусов среднего класса СИМАЗ производства одноименного ульяновского завода для работы на местных маршрутах. Передача техники лизингополучателю состоится до конца сентября 2023 года», — указано на сайте. Договор заключили в рамках инвестпроекта по обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния. В начале года перевозчики, отвечающие за 40 новых маршрутов в Кургане, закупили семь автобусов. Планировалось, что летом поступят еще 55 новых автобусов. До этого перевозчики надеялись, что новые автобусы появятся в городе до конца мая. Мэрии Кургана для поддержки перевозчиков выделили 75 млн рублей. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, правительство региона хочет до конца года выделить еще 300 млн рублей на эти цели в Кургане, Шадринске и других муниципалитетах. Перевозчикам возмещают до 20% стоимости автобусов.

40 новых автобусов марки Simaz планируют привезти в Курган до конца сентября. Данная информация размещена на сайте Государственной транспортной лизинговой компании. Ранее ожидалось, что поставка автобусов будет летом. «Контракт подписан с городским перевозчиком Кургана ООО „Транссервис“ на поставку в лизинг 40 автобусов среднего класса СИМАЗ производства одноименного ульяновского завода для работы на местных маршрутах. Передача техники лизингополучателю состоится до конца сентября 2023 года», — указано на сайте. Договор заключили в рамках инвестпроекта по обновлению городского пассажирского транспорта с использованием средств Фонда национального благосостояния. В начале года перевозчики, отвечающие за 40 новых маршрутов в Кургане, закупили семь автобусов. Планировалось, что летом поступят еще 55 новых автобусов. До этого перевозчики надеялись, что новые автобусы появятся в городе до конца мая. Мэрии Кургана для поддержки перевозчиков выделили 75 млн рублей. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, правительство региона хочет до конца года выделить еще 300 млн рублей на эти цели в Кургане, Шадринске и других муниципалитетах. Перевозчикам возмещают до 20% стоимости автобусов.