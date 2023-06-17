ВСУ станет сложнее принимать решения из-за действий ВС РФ

Российские войска уничтожили один из пунктов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска за 16 июня уничтожили центр принятия решений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В пятницу ВС РФ нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута, объект поражен», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
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