ВСУ станет сложнее принимать решения из-за действий ВС РФ

Российские войска уничтожили центр принятия решений ВСУ
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, учебные стрельбы, рсзо град, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия, сбойка
Российские войска уничтожили один из пунктов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска за 16 июня уничтожили центр принятия решений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В пятницу ВС РФ нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута, объект поражен», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

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Российские войска за 16 июня уничтожили центр принятия решений Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В пятницу ВС РФ нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ. Цель удара достигнута, объект поражен», — сообщили в ведомстве в ходе брифинга. Отмечается, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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