16 июня 2023

Клава Кока заявила, что ждет налоговую проверку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
BIG LOVE SHOW в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург , клава кока, высокова клавдия
Клава Кока считает, что ей нечего скрывать от ФНС Фото:

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) ждет проверку Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом она сообщила журналистам в кулуарах международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

«Все жду, что они (ФНС — прим. Ред.) придут ко мне, но они не приходят. Приходите, пожалуйста. Мне нечего скрывать, у меня все чисто», — заявила она камеру корреспонденту SHOT. Запись размещена в telegram-канале издания.

Федеральная налоговая служба (ФНС) в апреле создала специальный отдел для проверки блогеров. В мае ведомство начало проверять доходы блогеров с наибольшим количеством подписчиков. Так, под проверку попала блогер и телеведущая Анастасия Ивлева. Ранее автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую обвинили в невыплате 918 миллиона рублей налогов.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) ждет проверку Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом она сообщила журналистам в кулуарах международного экономического форума в Санкт-Петербурге. «Все жду, что они (ФНС — прим. Ред.) придут ко мне, но они не приходят. Приходите, пожалуйста. Мне нечего скрывать, у меня все чисто», — заявила она камеру корреспонденту SHOT. Запись размещена в telegram-канале издания. Федеральная налоговая служба (ФНС) в апреле создала специальный отдел для проверки блогеров. В мае ведомство начало проверять доходы блогеров с наибольшим количеством подписчиков. Так, под проверку попала блогер и телеведущая Анастасия Ивлева. Ранее автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую обвинили в невыплате 918 миллиона рублей налогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...