Клава Кока заявила, что ждет налоговую проверку

17 июня 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Клава Кока считает, что ей нечего скрывать от ФНС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) ждет проверку Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом она сообщила журналистам в кулуарах международного экономического форума в Санкт-Петербурге. «Все жду, что они (ФНС — прим. Ред.) придут ко мне, но они не приходят. Приходите, пожалуйста. Мне нечего скрывать, у меня все чисто», — заявила она камеру корреспонденту SHOT. Запись размещена в telegram-канале издания. Федеральная налоговая служба (ФНС) в апреле создала специальный отдел для проверки блогеров. В мае ведомство начало проверять доходы блогеров с наибольшим количеством подписчиков. Так, под проверку попала блогер и телеведущая Анастасия Ивлева. Ранее автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую обвинили в невыплате 918 миллиона рублей налогов.

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) ждет проверку Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом она сообщила журналистам в кулуарах международного экономического форума в Санкт-Петербурге. «Все жду, что они (ФНС — прим. Ред.) придут ко мне, но они не приходят. Приходите, пожалуйста. Мне нечего скрывать, у меня все чисто», — заявила она камеру корреспонденту SHOT. Запись размещена в telegram-канале издания. Федеральная налоговая служба (ФНС) в апреле создала специальный отдел для проверки блогеров. В мае ведомство начало проверять доходы блогеров с наибольшим количеством подписчиков. Так, под проверку попала блогер и телеведущая Анастасия Ивлева. Ранее автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую обвинили в невыплате 918 миллиона рублей налогов.