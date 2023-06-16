Клава Кока заявила, что ждет налоговую проверку

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) ждет проверку Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом она сообщила журналистам в кулуарах международного экономического форума в Санкт-Петербурге.
«Все жду, что они (ФНС — прим. Ред.) придут ко мне, но они не приходят. Приходите, пожалуйста. Мне нечего скрывать, у меня все чисто», — заявила она камеру корреспонденту SHOT. Запись размещена в telegram-канале издания.
Федеральная налоговая служба (ФНС) в апреле создала специальный отдел для проверки блогеров. В мае ведомство начало проверять доходы блогеров с наибольшим количеством подписчиков. Так, под проверку попала блогер и телеведущая Анастасия Ивлева. Ранее автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую обвинили в невыплате 918 миллиона рублей налогов.
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