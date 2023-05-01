«Ведомости»: ФНС проверяет доходы блогеров с большим количеством подписчиков 02 мая 2023 в 03:47 Размер текста - 17 + Доходы блогеров попали в поле зрения ФНС Фото: Денис Моргунов © URA.RU Доходы популярных блогеров с большим числом подписчиков в соцсетях проверяет Федеральная налоговая служба (ФНС). Об этом журналистам сообщили источники. «Налоговики активно занимаются индустрией с начала 2022 года. Тогда ФНС начала уведомлять блогеров о необходимости задекларировать доходы, а также готовила методику выявления случаев уклонения от уплаты налогов, инструменты привлечения к ответственности», — сообщают «Ведомости», ссылаясь сразу на несколько источников. Информацию изданию подтвердили инсайдеры, близкие к ФНС и представители сообщества. Возбуждение дел в отношении блогеров стало публичным результатом работы ведомства. Ассоциация развития интерактивной рекламы оценивает рынок в 12 миллиардов рублей. Уточняется, что речь идет о задекларированных данных. Ранее руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в России начались блокировки счетов различных блогеров из-за неуплаты налогов. Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую силовики задержали при попытке пересечь границу с Беларусью. Причиной тому стало заведенное на блогера уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. Доходы популярных блогеров с большим числом подписчиков в соцсетях проверяет Федеральная налоговая служба (ФНС). Об этом журналистам сообщили источники. «Налоговики активно занимаются индустрией с начала 2022 года. Тогда ФНС начала уведомлять блогеров о необходимости задекларировать доходы, а также готовила методику выявления случаев уклонения от уплаты налогов, инструменты привлечения к ответственности», — сообщают «Ведомости», ссылаясь сразу на несколько источников. Информацию изданию подтвердили инсайдеры, близкие к ФНС и представители сообщества. Возбуждение дел в отношении блогеров стало публичным результатом работы ведомства. Ассоциация развития интерактивной рекламы оценивает рынок в 12 миллиардов рублей. Уточняется, что речь идет о задекларированных данных. Ранее руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в России начались блокировки счетов различных блогеров из-за неуплаты налогов. Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую силовики задержали при попытке пересечь границу с Беларусью. Причиной тому стало заведенное на блогера уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям