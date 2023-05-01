01 мая 2023

«Ведомости»: ФНС проверяет доходы блогеров с большим количеством подписчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная налоговая служба. Тюмень, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая, налог
Доходы блогеров попали в поле зрения ФНС Фото:

Доходы популярных блогеров с большим числом подписчиков в соцсетях проверяет Федеральная налоговая служба (ФНС). Об этом журналистам сообщили источники.

«Налоговики активно занимаются индустрией с начала 2022 года. Тогда ФНС начала уведомлять блогеров о необходимости задекларировать доходы, а также готовила методику выявления случаев уклонения от уплаты налогов, инструменты привлечения к ответственности», — сообщают «Ведомости», ссылаясь сразу на несколько источников. Информацию изданию подтвердили инсайдеры, близкие к ФНС и представители сообщества. Возбуждение дел в отношении блогеров стало публичным результатом работы ведомства.

Ассоциация развития интерактивной рекламы оценивает рынок в 12 миллиардов рублей. Уточняется, что речь идет о задекларированных данных.

Ранее руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в России начались блокировки счетов различных блогеров из-за неуплаты налогов. Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую силовики задержали при попытке пересечь границу с Беларусью. Причиной тому стало заведенное на блогера уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.

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Доходы популярных блогеров с большим числом подписчиков в соцсетях проверяет Федеральная налоговая служба (ФНС). Об этом журналистам сообщили источники. «Налоговики активно занимаются индустрией с начала 2022 года. Тогда ФНС начала уведомлять блогеров о необходимости задекларировать доходы, а также готовила методику выявления случаев уклонения от уплаты налогов, инструменты привлечения к ответственности», — сообщают «Ведомости», ссылаясь сразу на несколько источников. Информацию изданию подтвердили инсайдеры, близкие к ФНС и представители сообщества. Возбуждение дел в отношении блогеров стало публичным результатом работы ведомства. Ассоциация развития интерактивной рекламы оценивает рынок в 12 миллиардов рублей. Уточняется, что речь идет о задекларированных данных. Ранее руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в России начались блокировки счетов различных блогеров из-за неуплаты налогов. Автора «Марафона желаний» Елену Блиновскую силовики задержали при попытке пересечь границу с Беларусью. Причиной тому стало заведенное на блогера уголовное дело о неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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