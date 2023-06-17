Путин заявил, что Россия имела право признать независимость Донбасса

Россия признала независимость республик Донбасса в соответствии с уставом ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя мирные инициативы африканских лидеров по урегулированию украинского кризиса.
«В полном соответствии с Уставом ООН мы на это имели право, потому что, руководствуясь соответствующими статьями Устава ООН, эти территории имели право объявить о своей независимости. Значит у нас возникло право их признать. И мы это сделали», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».
Путин отметил, что Россия имела право оказать помощь Донбассу, согласно 51-й статье Устава ООН, а именно ее пункта по самообороне. «Эта логика, которая мной сейчас была изложена, <…>, является безупречной с точки зрения международного права и Устава ООН», — заключил президент.
Территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных в сентябре прошлого года. Большинство жителей этих регионов проголосовали за присоединение к России.
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