Путин заявил, что Россия имела право признать независимость Донбасса

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Встреча президента с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин, говоря о присоединении Донбасса, сослался на статью Устава ООН Фото:
новость из сюжета
Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Россия признала независимость республик Донбасса в соответствии с уставом ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя мирные инициативы африканских лидеров по урегулированию украинского кризиса.

«В полном соответствии с Уставом ООН мы на это имели право, потому что, руководствуясь соответствующими статьями Устава ООН, эти территории имели право объявить о своей независимости. Значит у нас возникло право их признать. И мы это сделали», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24».

Путин отметил, что Россия имела право оказать помощь Донбассу, согласно 51-й статье Устава ООН, а именно ее пункта по самообороне. «Эта логика, которая мной сейчас была изложена, <…>, является безупречной с точки зрения международного права и Устава ООН», — заключил президент.

Территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных в сентябре прошлого года. Большинство жителей этих регионов проголосовали за присоединение к России.

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Россия признала независимость республик Донбасса в соответствии с уставом ООН. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя мирные инициативы африканских лидеров по урегулированию украинского кризиса. «В полном соответствии с Уставом ООН мы на это имели право, потому что, руководствуясь соответствующими статьями Устава ООН, эти территории имели право объявить о своей независимости. Значит у нас возникло право их признать. И мы это сделали», — сказал Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». Путин отметил, что Россия имела право оказать помощь Донбассу, согласно 51-й статье Устава ООН, а именно ее пункта по самообороне. «Эта логика, которая мной сейчас была изложена, <…>, является безупречной с точки зрения международного права и Устава ООН», — заключил президент. Территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных в сентябре прошлого года. Большинство жителей этих регионов проголосовали за присоединение к России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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