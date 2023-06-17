В офисе Зеленского раскрыли тактику ВСУ при контрнаступлении

По разным направлениям Вооруженные силы Украины (ВСУ) увеличивают интенсивность огня. Об этом сообщил глава офиса Зеленского Михаил Подоляк. Количество ударов украинские бойцы будут увеличивать постепенно.
«На первичном этапе проводятся следующие мероприятия — формовочные операции по разным направлениям. Это увеличение интенсивности огня по тыловому довольствию, чтобы уменьшить общие оборонные возможности российской группировки. И ясно, что интенсивность будет нарастать», — заявил Подоляк в эфире украинского телеканала FREEДОМ. Он отметил, что контрнаступление будет формироваться, а количество ударов — постепенно увеличиваться.
Ранее Подоляк сообщил, что единственной целью киевского режима является «максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте», передает «Федеральное агентство новостей». Глава управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что Киев будет продолжать нападения на русских. «Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира», — заявлял он, передает «Царьград».
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