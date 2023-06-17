17 июня 2023

В МИД раскрыли, почему Украина обманула Россию после отвода войск из Киева

Замглавы МИД РФ: Запад заставил Украину нарушить договор после отвода российских войск из Киева
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, техника, вооружение, эшелон, stock, переброска, подкрепление
Российские солдаты отошли от Киева для стимулирования Украины на подписание соглашения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевский режим отверг стамбульский договор из-за указания Запада. Об этом заявил бывший замглавы МИД России и экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

По его словам, Россия в договоре указала свои пожелания: демилитаризация и нейтральный статус Украины. В свою очередь, чтобы киевский режим подписал договор, РФ отодвигала войска от Киева. «[Однако украинская] делегация, по указанию США и всего Запада в целом, категорически отвергла вообще всякое соглашение», — заявил Орджоникидзе в беседе с РЕН ТВ. Он отметил, что США не одобрили договор.

Ранее президент России Владимир Путин показал главам африканских стран документ для урегулирования конфликта, который Украина, по его словам, «выбросила» сразу после отвода российских войск от Киева. Он подчеркнул, что соглашение было подписано украинским представителем. Сейчас предпосылок о возможностях мирного урегулирования конфликта на Украине нет. Об этом сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, передает «Федеральное агентство новостей».

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Киевский режим отверг стамбульский договор из-за указания Запада. Об этом заявил бывший замглавы МИД России и экс-заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе. По его словам, Россия в договоре указала свои пожелания: демилитаризация и нейтральный статус Украины. В свою очередь, чтобы киевский режим подписал договор, РФ отодвигала войска от Киева. «[Однако украинская] делегация, по указанию США и всего Запада в целом, категорически отвергла вообще всякое соглашение», — заявил Орджоникидзе в беседе с РЕН ТВ. Он отметил, что США не одобрили договор. Ранее президент России Владимир Путин показал главам африканских стран документ для урегулирования конфликта, который Украина, по его словам, «выбросила» сразу после отвода российских войск от Киева. Он подчеркнул, что соглашение было подписано украинским представителем. Сейчас предпосылок о возможностях мирного урегулирования конфликта на Украине нет. Об этом сообщил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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