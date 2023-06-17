Тimes: США занервничали из-за провального контрнаступления Украины

18 июня 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

Украинские военные сообщили, что не смогут захватить освобожденные Россией территории Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Запад нервничает, потому что Украина не показывает успехов в своем контрнаступлении. Об этом сообщил журналист The Times Миша Гленни. Западные страны ждут, когда их поддержка превратится в реальную выгоду. «Европа и США нервничают, поскольку международные сторонники Киева ждут доказательств того, что украинские военные могут превратить существенную поддержку, которую они получили от НАТО, в реальную выгоду», — заявил он в материале . Украинские военные признают, что не смогут захватить освобожденные Россией территории. Победа России является катастрофой для Запада. Однако автор статьи посчитал, что президент США Джо Байден испытает облегчение при поражении Запада в конфликте. «Его предпочтительный вариант — прекратить боевые действия и начать переговоры», — сообщил он. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские солдаты ведут тестирование, а не полноценное контрнаступление. «Мы еще не начинали контрнаступление», — подчеркивал Подоляк, передает «Федеральное агентство новостей». Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что контрнаступление Украины не достигло результатов. «В украинском контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели, как Мелитополь», — заявил он, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Запад нервничает, потому что Украина не показывает успехов в своем контрнаступлении. Об этом сообщил журналист The Times Миша Гленни. Западные страны ждут, когда их поддержка превратится в реальную выгоду. «Европа и США нервничают, поскольку международные сторонники Киева ждут доказательств того, что украинские военные могут превратить существенную поддержку, которую они получили от НАТО, в реальную выгоду», — заявил он в материале. Украинские военные признают, что не смогут захватить освобожденные Россией территории. Победа России является катастрофой для Запада. Однако автор статьи посчитал, что президент США Джо Байден испытает облегчение при поражении Запада в конфликте. «Его предпочтительный вариант — прекратить боевые действия и начать переговоры», — сообщил он. Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинские солдаты ведут тестирование, а не полноценное контрнаступление. «Мы еще не начинали контрнаступление», — подчеркивал Подоляк, передает «Федеральное агентство новостей». Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что контрнаступление Украины не достигло результатов. «В украинском контрнаступлении все завязано на возможности добраться до главной линии обороны, прорвать ее и продвинуться дальше для достижения такой важной цели, как Мелитополь», — заявил он, передает «Царьград».