РВ: пожар и взрывы произошли в Геническом районе на границе с Крымом. Фото

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Пожар произошел в районе Геническа Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Серия взрывов прогремела в районе Геническа Херсонской области. Об этом сообщили российские военкоры.

«Большой пожар и взрывы в районе Геническа вблизи границы с Крымом», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Удар мог быть нанесен английской ракетой Storm Shadow.

Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее глава региона Владимир Сальдо заявил, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отдал приказ об атаке высокоточными ракетами «Экскалибур» по Херсонской области. Целью, по словам Сальдо, было его убийство.

Фото:

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Серия взрывов прогремела в районе Геническа Херсонской области. Об этом сообщили российские военкоры. «Большой пожар и взрывы в районе Геническа вблизи границы с Крымом», — передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Удар мог быть нанесен английской ракетой Storm Shadow. Официального подтверждения информации на данный момент нет. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее глава региона Владимир Сальдо заявил, что начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отдал приказ об атаке высокоточными ракетами «Экскалибур» по Херсонской области. Целью, по словам Сальдо, было его убийство.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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