ВСУ ударили снарядами с «лепестками» по эвакуированным жителям Херсонской области

18 июня 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Администрация Голопристанского муниципального округа заявила, что пострадавших от удара нет Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар двумя снарядами с «лепестками» по эвакуационному пункту в Голой пристани в Херсонской области. Об этом сообщила администрация Голопристанского муниципального округа. Пострадавших нет. «Сегодня ВСУ в очередной раз доказали, что они воюют исключительно против мирного населения. По эвакуационному пункту в Голой Пристани на улице 1 Мая было выпущено два кассетных снаряда, содержащих «лепестки», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации района. Отмечается, что пострадавших нет. Из-за удара был разрушен эвакуационный пункт. Прекращено движение по улице 1 Мая, потому что на ней могут остаться неразорвавшиеся снаряды.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар двумя снарядами с «лепестками» по эвакуационному пункту в Голой пристани в Херсонской области. Об этом сообщила администрация Голопристанского муниципального округа. Пострадавших нет. «Сегодня ВСУ в очередной раз доказали, что они воюют исключительно против мирного населения. По эвакуационному пункту в Голой Пристани на улице 1 Мая было выпущено два кассетных снаряда, содержащих «лепестки», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации района. Отмечается, что пострадавших нет. Из-за удара был разрушен эвакуационный пункт. Прекращено движение по улице 1 Мая, потому что на ней могут остаться неразорвавшиеся снаряды.