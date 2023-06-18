ВСУ ударили снарядами с «лепестками» по эвакуированным жителям Херсонской области

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ВС РФ разминируют центр Донецка от "Лепестков". Донецк, саперы, разминирование, робот, вс рф, уран 6
Администрация Голопристанского муниципального округа заявила, что пострадавших от удара нет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар двумя снарядами с «лепестками» по эвакуационному пункту в Голой пристани в Херсонской области. Об этом сообщила администрация Голопристанского муниципального округа. Пострадавших нет.

«Сегодня ВСУ в очередной раз доказали, что они воюют исключительно против мирного населения. По эвакуационному пункту в Голой Пристани на улице 1 Мая было выпущено два кассетных снаряда, содержащих «лепестки», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации района. Отмечается, что пострадавших нет.

Из-за удара был разрушен эвакуационный пункт. Прекращено движение по улице 1 Мая, потому что на ней могут остаться неразорвавшиеся снаряды.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар двумя снарядами с «лепестками» по эвакуационному пункту в Голой пристани в Херсонской области. Об этом сообщила администрация Голопристанского муниципального округа. Пострадавших нет. «Сегодня ВСУ в очередной раз доказали, что они воюют исключительно против мирного населения. По эвакуационному пункту в Голой Пристани на улице 1 Мая было выпущено два кассетных снаряда, содержащих «лепестки», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале администрации района. Отмечается, что пострадавших нет. Из-за удара был разрушен эвакуационный пункт. Прекращено движение по улице 1 Мая, потому что на ней могут остаться неразорвавшиеся снаряды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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