Полиция Казахстана назвала количество заложников в банке Kaspi

Полиция Казахстана: в Kaspi Bank оказались в заложниках семь человек
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Профессионалы ведут переговоры с захватчиком Фото:

По предварительной информации, в заложниках в Kaspi Bank оказались семь человек. Об этом сообщила полиция Казахстана.

«В заложниках у захватчика находится предположительно семь человек», — сообщили в telegram-канале полиции республики. Там добавили, что профессионалы ведут переговоры с захватчиком. В канале отметили, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения. Военнослужащие не привлекались к спецоперации.

Telegram-канал SHOT опубликовал видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как захватчик держит пистолет у виска женщины.

Ранее сообщалось, что в Астане мужчина захватил заложников в банке. Он требовал перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся и угрожал убить сотрудников, если требования не будут выполнены.

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По предварительной информации, в заложниках в Kaspi Bank оказались семь человек. Об этом сообщила полиция Казахстана. «В заложниках у захватчика находится предположительно семь человек», — сообщили в telegram-канале полиции республики. Там добавили, что профессионалы ведут переговоры с захватчиком. В канале отметили, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения. Военнослужащие не привлекались к спецоперации. Telegram-канал SHOT опубликовал видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как захватчик держит пистолет у виска женщины. Ранее сообщалось, что в Астане мужчина захватил заложников в банке. Он требовал перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся и угрожал убить сотрудников, если требования не будут выполнены.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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