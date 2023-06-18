Полиция Казахстана назвала количество заложников в банке Kaspi

По предварительной информации, в заложниках в Kaspi Bank оказались семь человек. Об этом сообщила полиция Казахстана.
«В заложниках у захватчика находится предположительно семь человек», — сообщили в telegram-канале полиции республики. Там добавили, что профессионалы ведут переговоры с захватчиком. В канале отметили, что на месте работают сотрудники отряда специального назначения. Военнослужащие не привлекались к спецоперации.
Telegram-канал SHOT опубликовал видео с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как захватчик держит пистолет у виска женщины.
Ранее сообщалось, что в Астане мужчина захватил заложников в банке. Он требовал перевести все активы организации детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся и угрожал убить сотрудников, если требования не будут выполнены.
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