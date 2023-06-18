Путин рассказал, откуда получает данные о потерях ВСУ

Путин: данные об украинских потерях подтверждаются в радиоперехватах

18 июня 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Путин подчеркнул, что многие данные радиоперехватов «стекаются к нему» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Данные о потерях ВСУ, которые получает президент РФ Владимир Путин, основываются, в частности, на радиоперехватах. Об этом российский лидер рассказал в закрытой части общения с военкорами. «Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника — они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», — заявил Путин в беседе с военкорами. Фрагмент беседы, снятый для программы «Москва. Кремль. Путин», опубликовал журналист Павел зарубин в Telegram. Говоря об источниках информации, президент заметил: «Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. <…> И очень многое стекается ко мне». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Путин получает информацию о ходе спецоперации из разных источников: от Минобороны, простых людей, командиров, раненых военных и военкоров. 13 июня глава государства провел встречу в Кремле с военными корреспондентами. На ней он, в частности, указывал, что потери российских военных при отражении контрнаступления ВСУ в 10 раз меньше, чем украинские. В ходе контрнаступления ВСУ потеряли свыше 160 танков.

Данные о потерях ВСУ, которые получает президент РФ Владимир Путин, основываются, в частности, на радиоперехватах. Об этом российский лидер рассказал в закрытой части общения с военкорами. «Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника — они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», — заявил Путин в беседе с военкорами. Фрагмент беседы, снятый для программы «Москва. Кремль. Путин», опубликовал журналист Павел зарубин в Telegram. Говоря об источниках информации, президент заметил: «Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. <…> И очень многое стекается ко мне». Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Путин получает информацию о ходе спецоперации из разных источников: от Минобороны, простых людей, командиров, раненых военных и военкоров. 13 июня глава государства провел встречу в Кремле с военными корреспондентами. На ней он, в частности, указывал, что потери российских военных при отражении контрнаступления ВСУ в 10 раз меньше, чем украинские. В ходе контрнаступления ВСУ потеряли свыше 160 танков.