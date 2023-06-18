Путин рассказал, откуда получает данные о потерях ВСУ

Данные о потерях ВСУ, которые получает президент РФ Владимир Путин, основываются, в частности, на радиоперехватах. Об этом российский лидер рассказал в закрытой части общения с военкорами.
«Кстати говоря, то, что я вам говорил о потерях противника — они между собой в разговорах это подтверждают. Каналов очень много», — заявил Путин в беседе с военкорами. Фрагмент беседы, снятый для программы «Москва. Кремль. Путин», опубликовал журналист Павел зарубин в Telegram. Говоря об источниках информации, президент заметил: «Ну вы же люди опытные. Я вам скажу: противник, ну допустим, противник, средства связи вам известны. <…> И очень многое стекается ко мне».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Путин получает информацию о ходе спецоперации из разных источников: от Минобороны, простых людей, командиров, раненых военных и военкоров. 13 июня глава государства провел встречу в Кремле с военными корреспондентами. На ней он, в частности, указывал, что потери российских военных при отражении контрнаступления ВСУ в 10 раз меньше, чем украинские. В ходе контрнаступления ВСУ потеряли свыше 160 танков.
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