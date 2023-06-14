Песков раскрыл, откуда Путин узнает о ходе СВО

Президент России Владимир Путин получает информацию о ходе спеоцперации их разных источников: от Минобороны, простых людей, командиров, раненых военных и военкоров Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Президент получает информацию из множества источников. Это спецдоклады из Минобороны, общение с простыми людьми, это и общения с простыми командирами, которые на местах закончили бой и вышли из него. Это и раненые в госпитале, и СМИ, конечно», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Пресс-секретарь президента добавил, что Путин имеет возможность получать информацию о ходе военных действий на местах. «Конечно, он эту практику будет продолжать. Он всегда так делает, в этом его сильная сторона», — заключил Песков.
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