Песков раскрыл, откуда Путин узнает о ходе СВО

Песков: Путин получает информацию о спецоперации от Минобороны, раненых бойцов и СМИ
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Президент получает от Минобороны спецдоклады о ходе СВО, отметил Дмитрйи Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин получает информацию о ходе спеоцперации их разных источников: от Минобороны, простых людей, командиров, раненых военных и военкоров Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Президент получает информацию из множества источников. Это спецдоклады из Минобороны, общение с простыми людьми, это и общения с простыми командирами, которые на местах закончили бой и вышли из него. Это и раненые в госпитале, и СМИ, конечно», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Пресс-секретарь президента добавил, что Путин имеет возможность получать информацию о ходе военных действий на местах. «Конечно, он эту практику будет продолжать. Он всегда так делает, в этом его сильная сторона», — заключил Песков.

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Президент России Владимир Путин получает информацию о ходе спеоцперации их разных источников: от Минобороны, простых людей, командиров, раненых военных и военкоров Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Президент получает информацию из множества источников. Это спецдоклады из Минобороны, общение с простыми людьми, это и общения с простыми командирами, которые на местах закончили бой и вышли из него. Это и раненые в госпитале, и СМИ, конечно», — сказал Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь президента добавил, что Путин имеет возможность получать информацию о ходе военных действий на местах. «Конечно, он эту практику будет продолжать. Он всегда так делает, в этом его сильная сторона», — заключил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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