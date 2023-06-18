Офицер ВСУ развеял мечты Генштаба об успешном контрнаступлении

Украинский офицер Осачук: ВС РФ мешают успешному контрнаступлению

18 июня 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

ВС РФ мешают продвижению ВСУ в ходе контрнаступления Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия хорошо вооружена. Она использует современное вооружение и технику, что мешает успешному продвижению украинских войск в ходе контрнаступления. Об этом рассказал украинский офицер Сергей Осачук, предостерегая Генштаб ВСУ от продолжения наступления. «У них [ВС РФ] есть современные танки Т-90 Продвижение украинской армии дается не так просто. Впереди еще долгий путь. <…> Я реалист, вижу, с чем мы сталкиваемся. Есть российские дивизии, которые также хорошо обучены и оснащены», — подчеркнул Сергей Осачук. Его слова приводит немецкая газета Die Welt. По словам офицера, целью контрнаступления является окружение российских войск. Он приводит аналогию конфликта на Украине с Первой мировой войной. Осачук отмечает, что сейчас конфликт находится в состоянии 1916 года. Тогда прошло несколько лет с начала войны и до ее окончания оставалось еще два года. Украина начала активное контрнаступление с 4 июня. ВС РФ успешно противостоят ему. Армия России улучшила дисциплину, координацию и поддержку с воздуха, что также помогает противостоять Вооруженным силам Украины, предает «Национальная служба новостей». Киев готовил специальные подразделения, которые будут задействованы в наступлении, сообщает «Общественное телевидение России».

Российская армия хорошо вооружена. Она использует современное вооружение и технику, что мешает успешному продвижению украинских войск в ходе контрнаступления. Об этом рассказал украинский офицер Сергей Осачук, предостерегая Генштаб ВСУ от продолжения наступления. «У них [ВС РФ] есть современные танки Т-90 Продвижение украинской армии дается не так просто. Впереди еще долгий путь. <…> Я реалист, вижу, с чем мы сталкиваемся. Есть российские дивизии, которые также хорошо обучены и оснащены», — подчеркнул Сергей Осачук. Его слова приводит немецкая газета Die Welt. По словам офицера, целью контрнаступления является окружение российских войск. Он приводит аналогию конфликта на Украине с Первой мировой войной. Осачук отмечает, что сейчас конфликт находится в состоянии 1916 года. Тогда прошло несколько лет с начала войны и до ее окончания оставалось еще два года. Украина начала активное контрнаступление с 4 июня. ВС РФ успешно противостоят ему. Армия России улучшила дисциплину, координацию и поддержку с воздуха, что также помогает противостоять Вооруженным силам Украины, предает «Национальная служба новостей». Киев готовил специальные подразделения, которые будут задействованы в наступлении, сообщает «Общественное телевидение России».