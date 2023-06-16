Минобороны РФ доложило о значительных потерях ВСУ при попытках наступления в ДНР

В течение суток украинские военные продолжали терпеть значительные потери в ходе неудачных попыток наступления на южно-донецком и донецком направлениях. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешного наступления», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Там отметили, что наступательные действия проходили на южно-донецком и донецком направлениях.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что начиная с контрнаступления 4 июня, украинские военные потеряли около 7,5 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении было успешным, несмотря на большие потери в людях и технике. передает «Царьград».
В течение суток украинские военные продолжали терпеть значительные потери в ходе неудачных попыток наступления на южно-донецком и донецком направлениях. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешного наступления», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Там отметили, что наступательные действия проходили на южно-донецком и донецком направлениях. Ранее Минобороны РФ сообщило, что начиная с контрнаступления 4 июня, украинские военные потеряли около 7,5 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении было успешным, несмотря на большие потери в людях и технике. передает «Царьград».