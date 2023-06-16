Минобороны РФ доложило о значительных потерях ВСУ при попытках наступления в ДНР

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ терпят большие потери на донецком направлении, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение суток украинские военные продолжали терпеть значительные потери в ходе неудачных попыток наступления на южно-донецком и донецком направлениях. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«В течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешного наступления», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Там отметили, что наступательные действия проходили на южно-донецком и донецком направлениях.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что начиная с контрнаступления 4 июня, украинские военные потеряли около 7,5 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении было успешным, несмотря на большие потери в людях и технике. передает «Царьград».

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В течение суток украинские военные продолжали терпеть значительные потери в ходе неудачных попыток наступления на южно-донецком и донецком направлениях. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешного наступления», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Там отметили, что наступательные действия проходили на южно-донецком и донецком направлениях. Ранее Минобороны РФ сообщило, что начиная с контрнаступления 4 июня, украинские военные потеряли около 7,5 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении было успешным, несмотря на большие потери в людях и технике. передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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