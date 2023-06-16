Минобороны РФ доложило о значительных потерях ВСУ при попытках наступления в ДНР

16 июня 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

ВСУ терпят большие потери на донецком направлении, заявили в Минобороны РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В течение суток украинские военные продолжали терпеть значительные потери в ходе неудачных попыток наступления на южно-донецком и донецком направлениях. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешного наступления», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Там отметили, что наступательные действия проходили на южно-донецком и донецком направлениях. Ранее Минобороны РФ сообщило, что начиная с контрнаступления 4 июня, украинские военные потеряли около 7,5 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении было успешным, несмотря на большие потери в людях и технике. передает «Царьград».

В течение суток украинские военные продолжали терпеть значительные потери в ходе неудачных попыток наступления на южно-донецком и донецком направлениях. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешного наступления», — сообщили в telegram-канале Минобороны. Там отметили, что наступательные действия проходили на южно-донецком и донецком направлениях. Ранее Минобороны РФ сообщило, что начиная с контрнаступления 4 июня, украинские военные потеряли около 7,5 тысяч человек. Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении было успешным, несмотря на большие потери в людях и технике. передает «Царьград».