Shot: ВСУ обстреляли завод в Курской области. Фото

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ВСУ атаковали сахарный завод в Курской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские солдаты обстреляли сахарный завод в Курской области. Об этом сообщает Shot.

«ВСУ обстреляли сахарный завод в поселке Теткино Курской области», — передают авторы канала. Уточняется, что в ходе атаки никто не пострадал.

URA.RU направило запрос в Минобороны с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее в Курской области был замечен вражеский беспилотник. Он атаковал вышку связи.

ВСУ атаковали завод в Курской области
ВСУ атаковали завод в Курской области
Фото:

На заводе производили сахар
На заводе производили сахар
Фото:

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Украинские солдаты обстреляли сахарный завод в Курской области. Об этом сообщает Shot. «ВСУ обстреляли сахарный завод в поселке Теткино Курской области», — передают авторы канала. Уточняется, что в ходе атаки никто не пострадал. URA.RU направило запрос в Минобороны с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее в Курской области был замечен вражеский беспилотник. Он атаковал вышку связи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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