ВСУ атаковали сахарный завод в Курской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские солдаты обстреляли сахарный завод в Курской области. Об этом сообщает Shot.
«ВСУ обстреляли сахарный завод в поселке Теткино Курской области», — передают авторы канала. Уточняется, что в ходе атаки никто не пострадал.
URA.RU направило запрос в Минобороны с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее в Курской области был замечен вражеский беспилотник. Он атаковал вышку связи.
ВСУ атаковали завод в Курской области
На заводе производили сахар
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