В США назвали российское оружие, уничтожающее западные танки

Military Watch: российские ПТРК «Корнет» эффективно справляются с западными танками

18 июня 2023 в 19:48 Размер текста - 17 +

ПТРК доказывали свою эффективность против израильских танков «Меркава» Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0) Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» эффективно используются против западных танков уже многие годы. Об этом написали в американском журнале. «Более старые варианты „Корнета“ были впервые использованы в бою во время войны в Ираке, где иракский спецназ эффективно использовал их против американских танков „Абрамс“ и боевых машин „Брэдли“ в 2003 году», — отметил автор статьи журнала Military Watch. Он добавил, что ПТРК доказывали свою эффективность против израильских танков «Меркава» и турецких «Леопард-2». По словам автора, «Корнет» остается грозным и экономически эффективным оружием. Ранее в США рассказали о разгроме колонны Вооруженных сил Украины, оснащенной оружием Запада, российскими войсками. Западное оружие не помогло украинцам в бою, поскольку ВС РФ имело преимущество в воздухе и в артиллерии, пишет «Царьград».

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» эффективно используются против западных танков уже многие годы. Об этом написали в американском журнале. «Более старые варианты „Корнета“ были впервые использованы в бою во время войны в Ираке, где иракский спецназ эффективно использовал их против американских танков „Абрамс“ и боевых машин „Брэдли“ в 2003 году», — отметил автор статьи журнала Military Watch. Он добавил, что ПТРК доказывали свою эффективность против израильских танков «Меркава» и турецких «Леопард-2». По словам автора, «Корнет» остается грозным и экономически эффективным оружием. Ранее в США рассказали о разгроме колонны Вооруженных сил Украины, оснащенной оружием Запада, российскими войсками. Западное оружие не помогло украинцам в бою, поскольку ВС РФ имело преимущество в воздухе и в артиллерии, пишет «Царьград».