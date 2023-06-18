В США назвали российское оружие, уничтожающее западные танки

Military Watch: российские ПТРК «Корнет» эффективно справляются с западными танками
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ПТРК доказывали свою эффективность против израильских танков «Меркава» Фото:

Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» эффективно используются против западных танков уже многие годы. Об этом написали в американском журнале.

«Более старые варианты „Корнета“ были впервые использованы в бою во время войны в Ираке, где иракский спецназ эффективно использовал их против американских танков „Абрамс“ и боевых машин „Брэдли“ в 2003 году», — отметил автор статьи журнала Military Watch. Он добавил, что ПТРК доказывали свою эффективность против израильских танков «Меркава» и турецких «Леопард-2». По словам автора, «Корнет» остается грозным и экономически эффективным оружием.

Ранее в США рассказали о разгроме колонны Вооруженных сил Украины, оснащенной оружием Запада, российскими войсками. Западное оружие не помогло украинцам в бою, поскольку ВС РФ имело преимущество в воздухе и в артиллерии, пишет «Царьград».

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Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет» эффективно используются против западных танков уже многие годы. Об этом написали в американском журнале. «Более старые варианты „Корнета“ были впервые использованы в бою во время войны в Ираке, где иракский спецназ эффективно использовал их против американских танков „Абрамс“ и боевых машин „Брэдли“ в 2003 году», — отметил автор статьи журнала Military Watch. Он добавил, что ПТРК доказывали свою эффективность против израильских танков «Меркава» и турецких «Леопард-2». По словам автора, «Корнет» остается грозным и экономически эффективным оружием. Ранее в США рассказали о разгроме колонны Вооруженных сил Украины, оснащенной оружием Запада, российскими войсками. Западное оружие не помогло украинцам в бою, поскольку ВС РФ имело преимущество в воздухе и в артиллерии, пишет «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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